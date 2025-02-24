Искусство, которое создают зрители: хэппенинг и его изобретатель Аллан Капроу

Что искали и изобретали художники XX века

Поллок был тем художником, который оказал на Капроу самое большое влияние. Источник: commons.wikimedia.org

Время действовать?

Аллан Капроу, преподаватель в университете, придумал новый способ творить: хэппенинг. Источник: widewalls.ch

Первоначальный сюжет хэппенинга берется из жизни, искусственно не конструируются. Источник: pinterest.com

«Пусть это несерьезно – а что вообще серьезно?»

Капроу написал большое количество статей и книг, где объяснял суть и форму придуманного им искусства хэппенинга

Подземка с автопортретом. Аллан Капроу, 1956. Источник: hauserwirth.com