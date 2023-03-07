6 cокровищ, которые хранятся в тайных комнатах Ватикана

Ватикан – загадочный город-государство площадью чуть меньше чем два Московских Кремля. Однако на этой не большой по современным меркам территории скрыты огромные культурные сокровища. Ведь много веков Католическая церковь собирала бесценные предметы со всего света с тем, чтобы надежным образом их спрятать в секретных комнатах папского дворца. Сегодня Ватикан – город с населением чуть меньше двух тысяч человек, причем селиться на его территории разрешено лишь священнослужителям и швейцарским гвардейцам.
Гражданином этого государства нельзя стать по рождению или передать по наследству, - паспорт вручается только представителям духовенства и лишь в случае трудовой деятельности в Ватикане. Поэтому не удивительно, что свои тайны этот город сокровищ не спешит предавать публичности.
Рай для нумизматов, или где найти все деньги мира
валюта Ватикана./ Фото источник pinimg.com
Любопытно, что в качестве платежного средства в этой стране используется обычные евро. Но помимо этого Ватикан выпускает и собственные монеты, на которых раньше изображали портрет правящего понтифика, а сейчас герб Папы Римского. Также чеканятся и памятные монеты. И…деньги продаются, являясь существенной статьей дохода страны. Помимо собственного монетного двора, куда, разумеется, открыт доступ только избранным, огромную коллекцию старинных и редких монет можно найти в мюнцкабинете при Ватиканской библиотеке.
Фонды этого музея насчитывают лишь официально 300 тысяч различных монет и медалей, а уж сколько скрыто в тайниках – и не сосчитать. Ведь возможности католической церкви были безграничны, особенно в период войн и Великих географических открытий. Многие богатые христиане жертвовали свои богатства на пользу церкви. Да и сами понтифики покупали ценные артефакты. Так, огромный вклад в собрание монет сделал папа Бенедикт XIV. По его распоряжению были выкуплена коллекция греческих и римских монет, принадлежащая кардиналу Аллесандро Альбани (а ведь это было второе по размерам собрание монет, уступавшее лишь коллекции французских королей). Так что историю нынешней цивилизации можно легко проследить по этим действительно старинным монетам. Это – воплощение мечты коллекционера, однако очень немногие люди когда-либо видели все великолепное собрание.
Рукописи, созданные до нашей эры, и Библия из чистого золота
Библиотека Ватикана. /Фото источник: be-traveller.ru
Изучать историю можно не только по монетам, но и читая настоящие первоисточники – рукописи и манускрипты. А уж этого ценнейшего материала в Ватиканской апостольской библиотеке огромное количество – более 150 тысяч. Некоторые из этих редчайших рукописей датируются более 2000 лет назад. Здесь есть старинные записанные тексты с иллюстрациями произведений Гомера, Цицерона, Аристотеля и Евклида, фрагменты рукописей Вергилия, Каролингские книги, коллекция Барберини, собрание Борджиани...
Собрание манускриптов разделены в соответствии с языком их написания: тут есть рукописи на многих как европейских, так и азиатских языках, а также на эфиопском, индийском и китайском. И конечно же Ватиканская библиотека не может не содержать самые древние и самые уникальные Библии. Так, здесь можно обнаружить самый древний текст Евангелия от Луки, редчайшую греческую Библию IV века, а также произведение ювелирного искусства – изготовленную вручную Библию, которая содержит листы из настоящего золота с тонким рукописным текстом. Она была создана в 1476 году по распоряжению герцога Урбино Федерико да Монтефельтро.
Первые книги нового формата – напечатанные при помощи станка – появились в Ватиканской библиотеке в 20-30х годах 17 века. А сейчас их собрание насчитывает более 2 миллионов экземпляров. Поговаривают, что здесь можно найти книги на всех человеческих языках. Любопытно, что в этой библиотеке существует правило, по которому печатные издания могут быть доступны для просмотра лишь тогда, когда им исполнится не менее 75 лет. Да и обычных посетителей здесь не жалуют – в день дозволено принимать лишь 150 человек ученых и специалистов. Сотрудники связывают это с особой ценностью книг и потребностью в их сохранении, хотя кто знает – ведь знания ценились во все времена.
70 тысяч произведений искусства, которые просто не имеют ценности
Сикстинская капелла Ватикан./Фото источник: bekahseestheworld.wordpress.com
А все дело в том, что эти шедевры настолько уникальны, что их утрата может нанести непоправимый урон культурному достоянию человечества. Например, Сикстинская капелла в Ватикане содержит одно из самых ценных и известных произведений искусства на легендарном потолке, кропотливо и мастерски написанном Микеланджело в течение четырех лет, начиная с 1508 года. Но а в Апостольском архиве (секретная комната в Ватикане) имеется 70 тысяч бережно сохраненных произведений искусства. Как некоторые книги и рукописи, только Папа имеет право просматривать или использовать по своему усмотрению эти шедевры. Остальным же лишь приходится представлять, какие виды вдохновляющего искусства скрыты в секретных комнатах.
Об этих сокровищах можно лишь рассказывать, так как редко кто может увидеть эти чудеса ювелирного искусства воочию. Многие века королевские и могущественные династии спешили заручиться поддержкой Папы, принося ему в дар самые изысканные драгоценности. Португальская королевская семья подарила перстень с уникальным красным бриллиантом, доставленный из Индии. Где-то хранятся фигуры святых апостолов, которых тонко вырезали из слоновой кости и украсили одеждой из золота и крупных бриллиантов. Лазурит и бирюза – камни, для религиозных людей символизирующие чистоту небес – также стали основой для изготовления огромного количества уникальных вещей.
Ну а гранат, рубин и шпинель как символ мучений и крови христианских мучеников украшают не одну сотню работ самых талантливых ювелиров. Примечательно, что каждый новый Папа заказывает себе особенный перстень-печатку, который совершенно невозможно носить на пальцах. Его делают из бронзы с позолотой и украшают горным хрусталем. Миссия этого массивного украшения – это личная печать главы церкви. После смерти Папы хрусталь с вырезанным на нем именным орнаментом разбивается.
Записки «антихриста» и любовные письма
Миниатюра с Генрихом 8. /Фото источник belhak.ru
Когда мы говорим о сокровищах Ватикана, то вряд ли придет нам в голову подумать о том, что Святая церковь станет у себя хранить записки влюбленного мужчины или же всенародно отлученного от церкви проповедника-реформатора. Тем не менее за стенами хранилищ скрываются и такие артефакты. Так, в архивах библиотеки находится несколько писем Мартина Лютера, которого за новый взгляд на христианское учение католическая церковь предала анафеме (и до сих пор не реабилитировала). А вот любовные записки – это не просто бумажки с объяснением в страстных желаниях, а любовные письма короля Генриха VIII. В них он признается в своих нежных чувствах к Анне Болейн. Причем поговаривают, что это очень откровенные и совсем не скромные письмена. В них английский ловелас не скупится в эпитетах и называет части «божественного» тела девушки оригинальными именами, сетует на свое королевское «великое одиночество» и рисует сердце. Самое странное в этих любовных письмах, что нет конкретных доказательств, как они оказались в Ватикане. Романтика и загадка - все в одном!
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