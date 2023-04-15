Полезная хитрость для цветоводов

Далеко не все комнатные растения готовы терпеть поливы с перебоями. Есть среди них такие привереды, для которых любые отклонения от нормы подобны катастрофе.

Обеспечить идеальные условия для роста и развития поможет капельный полив. Реализовать идею можно также на дачном участке или в огороде. Ничего покупать гарантировано не придется. Все можно сделать буквально на ходу из подручных средств.

Укорачиваем сверху 5-и кубовый шприц. Аккуратно обкусываем кончик иглы.







Наносим на крышку разметку, а затем вырезаем отверстие, достаточное для того, чтобы вставить шприц.







Совмещаем торец укороченного шприца с отверстием в крышке. Дополнительно обрабатываем герметиком или проклеиваем место стыка. Возвращаем на место иглу. А затем прикручиваем насадку к бутылке.







На дне бутылки сбоку делаем отверстие для подачи воды. По центру донышка делаем еще одно отверстие под шуруп. Дополняем донышко петлей-держателем. Дальше остается только наполнить бутылку водой.







Подвешиваем бутылку с таким расчетом, чтобы капли воды попадали в горшок с цветком.







Использование второго варианта позволяет обойтись без подвешивания. В крышке горячим шилом делаем отверстие, достаточное для того, чтобы вставить обрезанную ушную палочку.







Держатель делаем из куска пластиковой трубы, диаметр которой позволит вставить внутрь крышку от бутылки. При необходимости край трубы слегка подогреваем. Наносим на обрезок трубы продольную разметку с таким расчетом, чтобы она оканчивалась выше вставленной крышки. По сути необходимо разделить трубу пополам по всей длине.







Обрезаем трубу с учетом того, что верхняя ее часть будет находиться на поверхности, а заостренный край уйдет вглубь горшка.







Вставляем в крышку обрезанную ушную палочку и дополнительно фиксируем при помощи клея. При этом важно, чтобы отверстие в пластмассе не забилось. Возвращаем крышку обратно в трубу, при необходимости дополнительно закрепляем. Затем прикручиваем насадку к бутылке с отверстием для набора воды в донышке.







Дальше остается лишь набрать воду и воткнуть самодельную систему для капельного полива в землю с цветком.









Читать далее →