10 секретов здорового питания: самые полезные продукты и правила их приготовления

Cамые полезные продукты и правила их приготовления.
О здоровом питании сегодня не говорит только ленивый, и уже никого не нужно убеждать в том, что «правильные» продукты полезны для здоровья. Когда человек правильно питается, у него прекрасное самочувствие, он счастлив и готов к свершениям. В этом обзоре «десятка» продуктов, которые по праву считаются самыми полезными в мире и обязательно принесут пользу организму.
1. Шпинат
Вкусно и питательно: шпинат.
Этот насыщенный питательными веществами зеленый суперпродукт легко доступен – в свежем, замороженном или даже консервированном виде. Один из самых здоровых продуктов на планете буквально наполнен энергией, но при этом имеет очень низкую калорийность. Также он обеспечивает организм витамином А, витамином К и фолиевой кислотой.
Пример легкого и полезного блюда: сделать соте из лука и шпината и подать с омлетом.
2. Черная фасоль
Вкусно и питательно: черная фасоль.
Буквально переполненная здоровыми антиоксидантами черная фасоль медленно переваривается, дольше сохраняя ощущение сытости. Эти маленькие бобы полны кальция, белка и клетчатки, и они также просто отлично смотрятся.
Пример легкого и полезного блюда: черная фасоль идеально подойдет для мексиканской кухни. Буррито, начо, тако и т.д.
3. Грецкие орехи
Вкусно и питательно: грецкие орехи.
В грецких орехах больше антиоксидантов, чем в любых других орехах, а также полно витамина Е, растительных сывороток и здоровых жиров омега-3.
Пример легкого и полезного блюда: просто орехи… без ничего лишнего. Они прекрасно подойдут, чтобы перекусить.
4. Свекла
Казалось бы, скромная и ничем не примечательная свекла очень хороша для мозга и умеет снижать кровяное давление. И в общем она часто считается одним из самых здоровых продуктов на земле. Ярко окрашенный корнеплод наполнен фолиевой кислотой, магнием и витамином C.
Пример легкого и полезного блюда: добавить натертую свеклу в любой салат.
5. Авокадо
Вкусно и питательно: авокадо.
Если употреблять всего один или два авокадо в неделю, то это насытит организм здоровыми мононенасыщенными жирами, витамином B6 и фолиевой кислотой.
Пример легкого и полезного блюда: намазать мякоть авокадо на тост, посыпать солью и положить кусочек перца или сыра.
6. Черный шоколад
Вкусно и питательно: черный шоколад.
Согласно недавним исследованиям, шоколад содержит больше антиоксидантов, чем большинство фруктовых соков. Наряду с защитой организма от болезней и помощи в предотвращении сердечных заболеваний, черный шоколад является естественным средством для поднятия настроения.
Пример легкого и полезного блюда: стоит употреблять эту здоровую пищу в умеренных количествах - достаточно одного или двух кусочков в день, чтобы воспользоваться всеми преимуществами шоколада.
7. Малина
Вкусно и питательно: малина.
Как и большинство ягод, малина наполнена антиоксидантами, которые помогут поддерживать надлежащее здоровье, а также предотвратят заболевания. Как свежая, так и замороженная малина обеспечивает организм витамином С, кальцием и железом.
Пример легкого и полезного блюда: употреблять на завтрак, перемешивая с йогуртом или добавляя в кашу.
8. Чеснок
Вкусно и питательно: чеснок.
Эта острая луковица использовалась для предотвращения болезней на протяжении веков, поскольку она препятствует росту бактерий, снижает уровень холестерина и артериального давления и обладает довольно серьезными противовоспалительными способностями.
Пример легкого и полезного блюда: просто нужно подавить чеснок, после чего его можно добавлять в многие блюда. Чеснок придает отличный вкус почти всему: от соусов и карри до супов.
9. Лимон
Вкусно и питательно: лимон.
Часто рекламируемые как самая здоровая в мире пища, лимоны обладают сильными противовоспалительными свойствами и могут препятствовать росту раковых клеток. У них также столько же витамина C, как и в апельсинах.
Пример легкого и полезного блюда: добавить кусочек лимона в чай или воду.
10. Чечевица
Вкусно и питательно: чечевица.
И последний, но не менее важный продукт: эти полезные бобы с высоким содержанием клетчатки и белка добавят отличный привкус и консистенцию для любой еды. Веганы и вегетарианцы часто являются поклонниками использования чечевицы в качестве заменителя мяса в традиционных рецептах.
Пример легкого и полезного блюда: добавлять чечевицу к салатам, супам и тушеным блюдам.
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