Народные средства для подкормки помидоров

Томаты можно подкармливать не только готовыми удобрениями на основе химических веществ. Также отлично зарекомендовали себя натуральные подкормки, благодаря которым растения дают хороший урожай.
Внесение удобрений способствует правильному росту и развитию кустов помидоров, обильному цветению, качественному завязыванию плодов, их быстрому созреванию и увеличению количества урожая.
Первый раз помидоры подкармливают спустя 14-16 дней после высадки рассады. Это касается растений, выращиваемых как в открытом грунте, так и в теплице. После чего внесение удобрений проводят до середины июля с интервалом 2 недели.
Как подкормить помидоры йодом
Йод не только ускоряет созревание плодов, но и предупреждает развитие опасного заболевания – фитофтороза. В 10 л воды растворяют 4 капли спиртового раствора йода, который продается в любой аптеке. Полученной жидкостью поливают помидоры из расчета по 2 л на каждое растение.
Как подкормить помидоры золой
Зольный раствор используют так: в 10 л воды растворяют 1 стакан золы и полученной жидкостью поливают грядки с томатами. Нерастворенную золу просто выливают под растения.
Золу можно применять и для внекорневых подкормок. Для этого 300 г золы растворяют в 3 л воды и кипятят в течение 30 минут. После чего настаивают 5 часов, доводят объем жидкости до 10 л и добавляют туда немного хозяйственного мыла, чтобы жидкая подкормка лучше держалась на листьях. Затем раствор процеживают и опрыскивают им ботву помидоров.
Как подкормить помидоры дрожжами
Для подкормки томатов можно использовать как свежие, так и сухие дрожжи
Удобрение из хлебопекарных дрожжей можно приготовить двумя способами:
Один пакет сухих быстрорастворимых дрожжей смешивают с 2 ст.л. сахара и добавляют немного теплой воды, чтобы смесь стала жидкой. Затем полученную субстанцию растворяют в 10 л воды и используют по 0,5 л на каждое растение. Трехлитровую банку на 2/3 заполняют черным хлебом, доверху наливают в нее теплую воду с растворенными в ней свежими дрожжами (100 г) и ставят в теплое место на 3-5 дней. После чего настой процеживают и разбавляют водой в пропорции 1:10. Для молодого куста помидора используют 0,5 л раствора, а для взрослого – около 2 л.
А еще существует самый простой рецепт удобрения из дрожжей: 100 г свежих дрожжей тщательно растворяют в 10 л воды и полученной жидкостью сразу же поливают помидоры.
В дрожжах нет основных элементов питания растений, поэтому дрожжевой раствор – это скорее стимулятор роста, нежели удобрение.
Как подкормить помидоры куриным пометом
Куриный помет действует на растения не хуже комплексного минерального удобрения: в нем много азота и фосфора.
Весьма эффективно использовать разведенный водой свежий куриный помет. Для этого ведро (10 л) на 1/3 заполняют куриным пометом, до краев емкости доливают воду, настаивают на открытом воздухе в течение 7-10 дней, после чего 0,5 л настоя разбавляют в 10 л воды и полученной жидкостью проливают междурядья из расчета 5-6 л на кв.м.
Следите, чтобы раствор куриного помета не попал на листья томатов, т.к. это может вызвать их ожоги
Сухой куриный помет тоже можно использовать в качестве удобрения для томатов. Для этого 0,5 кг помета заливают 10 л воды, емкость плотно накрывают пленкой (чтобы азот не улетучивался) и настаивают удобрение 3-5 дней. При этом каждый день его помешивают. После чего разбавляют настой с водой в соотношении 1:20 и выливают по 0,5-1 л под каждое растение.
Как подкормить помидоры коровяком
Раствор коровяка лучше чередовать с другими народными средствами. Готовят это удобрение тоже довольно просто: 1/2 ведра навоза заливают водой до краев емкости, накрывают крышкой и ставят в теплое место на неделю. По прошествии этого времени настой тщательно размешивают и разбавляют водой в пропорции 1:10. На каждый куст расходуют по 0,5-1 л подкормки.
Как подкормить помидоры крапивой
Настой готовят из молодых листьев крапивы: в них накапливается много азота, калия и железа. Емкость (ее размер зависит от того, сколько удобрения нужно для вашего огорода) на 2/3 заполняют крапивой, затем туда наливают воду, но не до самого верха, накрывают крышкой и настаивают 7-10 дней в теплом месте.
Когда крапива забродит, 1 л настоя разводят в 10 л воды и полученной жидкостью поливают помидоры под корень из расчета 1-2 л на растение.
Таким удобрением нельзя злоупотреблять. В месяц проводят не более 2 подкормок крапивой.
Вместо крапивы можно использовать любую свежую молодую траву. На эту роль отлично подходят одуванчик и люцерна
Чем подкормить рассаду помидоров, которая плохо растетэРассаду томатов нередко подкармливают теми же народными средствами, в частности, куриным пометом и золой.
Удобрение из куриного помета готовят так: 2 части помета смешивают с 1 частью воды, закрывают емкость крышкой и настаивают в течение 2-3 дней. Перед внесением настой разбавляют водой в соотношении 1:10. Такое удобрение используют в качестве первой подкормки рассады, чтобы она начала стремительно наращивать зеленую массу.
Древесная зола – отличный источник калия и фосфора, а значит, помогает стимулировать цветение и плодоношение томатов. 1 ст.л. золы растворяют в 2 л горячей воды и настаивают в течение суток. Перед применением настой процеживают.
Кроме того, сухую золу насыпают в лунки при высадке рассады
Также полезно подкармливать рассаду помидоров банановыми шкурками (они богаты калием). Удобрение применяют так: кожуру от 2-3 бананов помещают в трехлитровую банку с теплой водой, настаивают 3 дня, после чего процеживают и полученной жидкостью поливают растения.
Яичная скорлупа тоже зарекомендовала себя как хорошее удобрение для рассады. Измельченную скорлупу от 3-4 яиц замачивают в 3 л теплой воды, емкость закрывают неплотной крышкой и ставят в темное место примерно на 3 дня. Когда настой помутнеет и начнет издавать неприятный запах (это следствие разложения сероводорода), им поливают рассаду.
Берите на заметку эти простые рецепты натуральных подкормок – и ваши томаты дадут гораздо больше плодов, чем вы рассчитывали!
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