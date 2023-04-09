Защитите деревья от муравьев простым, народным, действенным способом. Никакой химии не понадобится, и муравьи перестанут вам досаждать! Вам понадобится нерафинированное растительное масло.
И полоски из трикотажной ткани, например, старых футболок. Хорошенько пропитайте полоски в масле.
Как?
Муравьи больше не будут лазать по деревьям! По мере подсыхания ткани, пропитывайте её из пипетки маслом, чтобы поддерживать эффективность метода.
Как защитить деревья от муравьёв
Защитите деревья от муравьев простым, народным, действенным способом. Никакой химии не понадобится, и муравьи перестанут вам досаждать! Вам понадобится нерафинированное растительное масло.
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