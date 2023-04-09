Как защитить деревья от муравьёв

Защитите деревья от муравьев простым, народным, действенным способом. Никакой химии не понадобится, и муравьи перестанут вам досаждать! Вам понадобится нерафинированное растительное масло.







И полоски из трикотажной ткани, например, старых футболок. Хорошенько пропитайте полоски в масле.







Как?



Муравьи больше не будут лазать по деревьям! По мере подсыхания ткани, пропитывайте её из пипетки маслом, чтобы поддерживать эффективность метода.



