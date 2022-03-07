«Берлинские часы», которые показывают время с помощью математической теории

Mengenlehreuhr (часы множества теорий).
С тех пор как людям стало известно о концепции времени и том факте, что оно является необратимым и неумолимо течет своим чередом, ученые постоянно разрабатывают новые способы измерения и визуализации времени.
На протяжении всей истории измерения времени, было придумано множество устройств: солнечные часы, водяные часы, песочные часы, и, конечно же, современные ручные и стационарные часы. Естественно, появлялись также странные и причудливые устройств для измерения времени, одним из самых необычных среди которых является Mengenlehreuhr (часы множества теорий), также известные как «Берлинские часы». После их создания в 1975 году, Mengenlehreuhr стали первыми публичными часами, в которых для демонстрации времени использовалась подсветка, а также, вероятно, первыми цифровыми часами. Благодаря этому, Mengenlehreuhr попали в книгу рекордов Гиннеса. Немецкий часовой мастер Дитер Биннигер разработал эти необычные часы в 1975 году.
Берлинские часы на своем первоначальном месте на углу Курфюрстендамм и Уландштрасе.
17 июня этого же года они были установлены в Берлине на углу Курфюрстендамм и Уландштрассе, где они пребывали до 1995 года, а затем их переместили на Будапештер штрассе и установили перед Europa-Center. С первого взгляда, Берлинские часы выглядят очень сложными и запутанными, но на самом деле расшифровать, сколько на них времени, не особо сложно. Эти часы используют раздел математической логики, называемый «теория множеств» («Mengenlehreuhr» на немецком языке), и сочетают в себе его принципы со световыми сигналами, чтобы визуализировать течение времени.
Инструкция на колонне, на которой установлены часы.
На часах можно увидеть 24 светящихся индикатора, разделенные на пять линий (в верхнем только 1 индикатор, который показывает секунды, следующие сверху 2 лини индикаторов показывают часы, а нижние 4 и 5 линии - минуты. Верхний индикатор мигает каждые 2 секунды. Вторая линия сверху имеет 4 индикатора, каждый из которых представляет 4 часа. В третьей линии четыре индикатора означают часовые промежутки. Четвертая линия показывает промежутки времени по 5 минут, а пятая – по минуте.
Mengenlehreuhr показывает 10:31.
Уже сразу после установки в 1970-х годах Бурлинские часы стали популярными благодаря своему футуристическому дизайну. Сегодня же они являются одной из самых популярных туристических достопримечательностей, особенно после частичной расшифровки скульптуры «Криптос». Когда по истечению 25 лет с момента установки «Криптоса» перед штаб-квартирой ЦРУ, были расшифрованы первые три секции этой скульптуры, оказалось, что на ней написано «Берлинские часы». Сегодня многие криптологи, которые до сих пор пытаются до конца разгадать загадку «Криптоса», приезжают к Берлинским часам в надежде, что это поможет им найти решение.
Берлинские часы на Будапештер штрассе. 17:39.
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