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3 способа борьбы с луковой и морковной мухой

Луковая муха и морковная муха — вредители, с которыми нужно бороться, но необязательно химией. Вполне подойдут и натуральные средства — тем более, что они показывают первоклассный результат.
Обязательно проведите эти процедуры в период активности мух, притом дважды за сезон, а именно — в мае и в августе.

3 способа борьбы с луковой и морковной мухой

В ведро насыпьте опилки. Можно брать свежий опил, можно — прошлогодний. Можно даже использовать древесный наполнитель для кошачьего туалета — это те же опилки, только спрессованные. В литровую банку насыпьте табачную пыль — половина банки. Залейте водой и настаивайте минимум сутки. Чем дольше настаивается, тем лучше получается раствор. Не жалейте табачной пыли!

3 способа борьбы с луковой и морковной мухой

Вылейте к опилкам, перемешайте руками в перчатках так, чтобы опилки были увлажнёнными. Готовую смесь рассыпьте по грядкам лука и моркови тогда, когда они уже взошли.

3 способа борьбы с луковой и морковной мухой

Второй отличный способ борьбы с вредителями — это дёготь. Добавьте всего 1 ст. л. на треть ведра опилок, долейте воды так, чтобы опилки смочились, размешайте. Также просыпьте по грядкам.

3 способа борьбы с луковой и морковной мухой

Третий и также натуральный способ отогнать луковую и морковную муху с участка — это полынь обыкновенная. Её можно высадить на грядке между луком и морковью, а можно разложить подсушенную полынь.

Даже в сухом виде она издаёт сильный аромат, который отпугивает вредителей естественным способом!

3 способа борьбы с луковой и морковной мухой

Проводите процедуры дважды за сезон (в мае и в августе), и ваш участок будет защищён!

3 способа борьбы с луковой и морковной мухой

Подробнее о том, как отпугнуть луковую и морковную муху, смотрите в видео ниже:


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Луковая мухасоветы
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