Антидепрессанты для звезд: почему знаменитости обращаются к психиатру?

Богатые тоже болеют. Даже невзирая на то, что у знаменитостей намного больше ресурсов для лечения в плане хрустящих купюр, спрятанных в банке на Каймановых островах, психические заболевания вытягивают намного больше сил и энергии чем, к примеру, физический недуг.
Учитывая то, что большинство из мировых звезд имеют настолько плотный график, что временами некогда поесть, то что уже говорить о здоровье? Вечные поездки, туры, встречи с фанатами, пресс-конференции, съемки и так далее, к сожалению, не делают здоровье, как физическое, так и психическое, многих полюбившихся актеров и писателей крепче. На сегодняшний день все больше и больше мировых знаменитостей признаются в том, что имеют какие-то психические заболевания. Верить им или нет? Дискутировать можно долго, поэтому давайте для начала окунемся в мир, где талант шагает рядом с безумием.
Джоан Роулинг
Наверное, большинство писателей могут страдать депрессий и апатий. И именно такая проблема не обошла стороной знаменитую писательницу, которая в своих книгах показала всему миру, что волшебство и сказка имеют место быть. Диагноз «клиническая депрессия» был поставлен Джон Роулинг давно. К слову, она никогда не скрывала этого и открыто говорила о своей проблеме. По словам Роулинг, она могла на протяжении долгого периода чувствовать себя подавленно и опустошенно, а временами такое угнетенное состояние доводило женщину до крайности, и она задумывалась о самоубийстве. Но, несмотря на это, недуг знаменитой писательницы помог ей создать образ дементора, который в книге высасывал все положительные эмоции и опустошал человека.
Джоан всегда повторяла, что депрессия – это не клеймо на всю жизнь, а скорее наоборот. Из этого психического состояния можно почерпнуть многое, а также развеять определенные мифы и помочь тем, кто находится на стадии борьбы с этим недугом.
Стивен Фрай
Пожалуй, каждый знаком с этим знаменитым писателем, драматургом и актером. Его книги расходятся огромными тиражами и приносят большую популярность. Но если прочесть его мемуары, то становится понятно, что Стивен крайне ранимый и, по правде сказать, неприкаянный человек. Он писал, что считает себя мальчиком, который так ни к кому и не смог привязаться, а также испытывает к обществу в целом смешанные чувства. Стивен откровенно боялся людей и их оценки своего творчества.
Биполярное расстройство было диагностировано у знаменитости в тридцать семь лет. И этот диагноз многое расставил по своим местам в жизни Фрая. Как говорил Стивен, он понял, почему периоды большой активности и продуктивности так резко сменялись чувством полнейшего опустошения и апатии. В 2006 году он снял документальный фильм о себе и своей болезни. Стивен Фрай, несмотря на свое заболевание, является крайне востребованным актером, успешным писателем и драматургом. Он открыто признался не только в том, что болен, но и в своей нетрадиционной ориентации. На сегодняшний день он счастливо живет со своим мужем Эллиотом Спенсером.
Джим Керри
Казалось бы, что может быть не так с самым знаменитым комиком и одним из самых востребованных актеров Голливуда? Но жизнь коварная штука, и Джим, несмотря на все те роли, которые многих заставляют смеяться до слез, испытывает глубокие душевные терзания изо дня в день.
Еще в детстве Джиму врачи поставили диагноз, который звучал как синдром двигательной гиперреактивности и дефицит внимания. Вроде бы ничего серьезного на первый взгляд, но, по словам актера, во всех комедийных фильмах от скачков его настроения не спасали даже антидепрессанты. Отыграв сцену, где ему положено было кривляться, смеяться и вести себя глупо по сценарию, Джим погружался в глубочайшую тоску и уныние. На сегодняшний день знаменитый комик не полностью отказался от медикаментозного лечения и все также продолжает посещать психотерапевта.
В заключении хотелось бы добавить, что жизнь некоторых знаменитостей далеко не так прозрачна и радостна, как многим кажется со стороны. В ней присутствуют взлеты, падения, депрессии, пьянство, различные психические заболевание и многое другое. Но согласитесь, несмотря на это, очень хочется, чтобы они радовали нас своими новыми творениями. Поэтому давайте просто пожелаем им крепкого здоровья и сил.
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