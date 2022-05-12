Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Интересно кем спасшие дети эти , а теперь их внуки родственники стали и какую политику поддерживают...Другой Шиндлер: з...
  • leonid
    Интересно, у кого бы мог встать глядя на этих женщин. Наверное, у слишком голодных.Внешность канадск...
  • Герасим
    Сузуки очень хорошие байки в качестве первого, да и не только. Управляемость у них отличная и запас прочности у них о...10 лучших мотоцик...

Крахмал – быстрое и простое решение 10 бытовых проблем


Крахмал – быстрое и простое решение 10 бытовых проблем

Крахмал – быстрое и простое решение 10 бытовых проблем

Самый обычный картофельный крахмал раньше всегда был на любой кухне. А теперь про этот ценный продукт позабыли. А ведь многие бытовые проблемы легко решаются без дорогих химических средств, на которые у многих, кстати, аллергия.

1. Серебро


Серебро

Серебро

 

Красивые ложки и вилки можно отчистить очень быстро. Необходимо добавить в воду всего 2 ч. л. крахмала и замочить столовые предметы, потом вымыть обычным средством.

2. Окна


Окна

Окна

 

Можно забыть про долгие мучения, когда стекла необходимо натирать до блеска. Просто добавляем в воду крахмал, который работает как абразив. И готово – всё блестит, а разводов нет.

3. Чистый ковёр


Чистый ковёр

Чистый ковёр

 

Ковровое покрытие – один из самых больших страдальцев в доме. Дети проливают соки и компоты, падают куски жирной курицы или пиццы. Посыпаем пятно крахмалом, он впитывает в себя весь жир. Через 10 минут можно пылесосить.

4. Ожоги


Ожоги

Ожоги

 

Летом на пляже можно запросто обгореть. Восстановить кожу поможет крахмал. Необходимо смешать его с водой, чтобы получилась кашица. Эту смесь наносят на повреждённые участки.

5. Лёгкая глажка


Лёгкая глажка

Лёгкая глажка

 

Раньше вещи крахмалили, а теперь в процессе глажки используют специальные спреи, состав которых оставляет желать лучшего!
Приготовить средство для безупречного разглаживания складок можно легко и быстро. Берём на каждый стакан воды 1 ст. ложку крахмала.

6. Ароматные кроссовки


Ароматные кроссовки

Ароматные кроссовки

 

Запах в обуви отлично убирает крахмал. Если целый день провести в обуви, то достаточно на ночь насыпать в неё крахмал. Он за несколько часов впитает запах, а на утро получится свежая пара.

7. Кожаная одежда и мебель


Кожаная одежда и мебель

Кожаная одежда и мебель

 

Почистить пальто дома без всяких химчисток, кожаную обивку на кресле отмыть от жира поможет обычный крахмал. Просто посыпаем им пятно, даём минут 20 полежать и протираем влажной тряпкой.

8. Книги и карты


Книги и карты

Книги и карты

 

Такие вещи можно избавить от влаги, если положить в полиэтиленовый пакет, просыпать крахмалом и потрясти.

9. Полироль для мебели


Полироль для мебели

Полироль для мебели

 

Вернуть привлекательный вид деревянным предметам можно, если смешать крахмал с водой в пропорции 1:1 и протереть получившимся составом поверхности.

10. Краска для творчества


Краска для творчества

Краска для творчества

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Крахмал – быстрое и простое решение 10 бытовых проблем

И не забудьте:
Крахмал – быстрое и простое решение 10 бытовых проблемПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх