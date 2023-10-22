10 кулинарных подсказок, с которыми ужин станет более изысканным

Любая трапеза становится еще вкусней, если к ней в придачу идет парочка особых дополнений. /Фото: parparvdotcom.files.wordpress.com .

1. Бессердечное яблоко

Шприц - опасное оружие в руках умелого человека. /Фото: i.ytimg.com

2. Коронная вишенка

С помощью простого секрета можно обхитрить любую косточку. /Фото: i767.photobucket.com

3. Гранат

Правильно разрезав гранат, можно избежать львиной доли неудобств с его очисткой. /Фото: i.ytimg.com

4. Изящные кубики льда

Красивое дополнение для благородного напитка. /Фото: parparvdotcom.files.wordpress.com

5. Легко открытая бутылка

Без паники, четко, быстро и легко. /Фото: i.ytimg.com

6. Киви в кубиках

Вкусно и просто. /Фото: keelings.ie

7. Как обхитрить лимон?

Теперь и вы знаете, как правильно наколоть этот хитрый фрукт. /Фото: wikihow.com

8. Самый вкусный салат

Любая трапеза становится еще вкусней, если к ней в придачу идет парочка особых дополнений. /Фото: wikihow.com

9. Украшение для пирога

Удивительная красота без особых усилий. /Фото: truffle-assets.imgix.net

10. Необычное яйцо

Быстро, но эффектно. /Фото: imagesvc.timeincapp.com