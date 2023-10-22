10 кулинарных подсказок, с которыми ужин станет более изысканным

Любая трапеза становится еще вкусней, если к ней в придачу идет парочка особых дополнений. /Фото: parparvdotcom.files.wordpress.com.
Вечер — время для отдыха и наслаждения. На ужин хочется чего-то красивого и вкусного, но усталость часто не дает приготовить действительно особенное блюдо. Именно на этот случай в запасе должно быть несколько полезных лайфхаков, которые даже простую еду и напитки помогут сделать еще аппетитнее. Берем на вооружение и творим кулинарные шедевры без особых навыков и всего за 5 минут.
1. Бессердечное яблоко
Шприц - опасное оружие в руках умелого человека. /Фото: i.ytimg.com
Как легко лишить яблоко сердцевинки? Всего лишь взять медицинский шприц на пять кубов и срезать его верхушку, к которой обычно прикрепляется игла. Теперь у нас есть идеальный круг подходящего диаметра. Подставляем модифицированный шприц к верхушке яблока и продавливаем вниз. Жесткая часть с семенами останется в шприце, а целый вкусный фрукт не утратит своей полноценной красоты.
2. Коронная вишенка
С помощью простого секрета можно обхитрить любую косточку. /Фото: i767.photobucket.com
Вишни служат отличным украшением для любого десерта. Они вносят нотку пикантности и романтизма в любой ужин. Очаровательную картину портит только один досадный недостаток — косточка. Но избавиться от нее на самом деле очень просто, надо просто использовать скрепку. Ее более узкой стороной надо аккуратно подцепить косточку и достать ее наружу. Ягодка останется целой, но будет уже без досадного дополнения. Тот же прием можно использовать и для черешни.
3. Гранат
Правильно разрезав гранат, можно избежать львиной доли неудобств с его очисткой. /Фото: i.ytimg.com
Гранат смотрится очень красиво, если его правильно почистить. Для этого нужно сначала аккуратно сделать неглубокий горизонтальный разрез выше середины, благодаря которому можно легко снять часть кожуры. Теперь надо сделать глубокие надрезы в виде долек, тогда серединка граната легко достанется и останется только вкусная часть с сочными зернами.
4. Изящные кубики льда
Красивое дополнение для благородного напитка. /Фото: parparvdotcom.files.wordpress.com
Чтобы охладить напиток, принято использовать кубики льда. Однако не в каждом напитке они смотрятся эстетично. Тут можно проявить фантазию и придумать что-то более красивое. Для вина лучше заморозить виноград. Сначала ягодки приятно охладят винный нектар, а потом придадут ему особый пикантный привкус или станут отличной закуской. Для шампанского и коктейлей лучше подойдут замороженные ягоды клубники, смородины или кусочки фруктов.
5. Легко открытая бутылка
Без паники, четко, быстро и легко. /Фото: i.ytimg.com
Скрасить хмурый вечер с легкостью может бутылочка любимого вина, выпитого в хорошей компании. Тем более что мучения со штопором можно оставить в прошлом. Есть более креативный и эффектный метод для открывания алкогольного напитка. Для чудесного фокуса понадобится обычная зажигалка. Без спешки прогревая верхнюю часть горлышка бутылки через минуту можно наблюдать, как пробка сама вылетает вверх. Переживать не стоит, люстру она не собьет — ее легко поймать рукой.
6. Киви в кубиках
Вкусно и просто. /Фото: keelings.ie
Киви хорошо дополняет мороженое или фруктовый салат с йогуртом. Особенно если очищать его от кожуры не придется. Можно подойти к делу более креативно — использовать насадку от миксера для взбивания яиц. Разрезав киви напополам, нужно медленно ввести насадку в одну из половинок и провернуть. Шкурка останется в руке, а в салат попадут ровненькие и красивенькие кубики уже нарезанного киви.
7. Как обхитрить лимон?
Теперь и вы знаете, как правильно наколоть этот хитрый фрукт. /Фото: wikihow.com
Этот желтый цитрус — действительно многофункциональный фрукт. С ним вкуснее может стать не только чай, но и любой вечерний коктейль, салат, запеченная рыба, соус или заправка. Однако разрезать лимон и выжимать из него сок не особо красиво и аккуратно — брызги могут разлететься во все стороны, а руки придется сразу мыть. Чтобы получить кислую заправку более простым способом, сначала нужно покатать фрукт по столу, с легким усилием прижимая его. Проколов после этого зубочисткой маленькую дырочку, можно наслаждаться тем, как без лишних усилий сок вытекает наружу. В достаточном количестве и без брызг.
8. Самый вкусный салат
Любая трапеза становится еще вкусней, если к ней в придачу идет парочка особых дополнений. /Фото: wikihow.com
Салат из свежих овощей — отличная идея для правильного ужина. Для заправки лучше всего использовать полезное оливковое масло. Чтобы не налить мало и не переборщить, можно использовать один секрет. Наливать масло лучше не прямо из магазинной бутылки, а перелив его в емкость с распылителем. Всего пару «пшиков» и салат будет в достаточной степени заправлен, но не получит лишних калорий.
9. Украшение для пирога
Удивительная красота без особых усилий. /Фото: truffle-assets.imgix.net
Красиво задекорировать десерт под силу любому, даже не кулинару. Главное чтобы под рукой всегда была сахарная пудра или какао, ножницы и бумажная салфетка. С помощью ножниц на салфетке можно вырезать любую фигурку или узор, а приложив ее к пирогу или печеньям, с легкостью перенести рисунок на сладости, посыпав сверху пудрой. Зимой можно вырезать из бумаги снежинку, тогда пирог придаст вечеру особую атмосферу. Для осени подойдет кленовый листик или яблочко, для лета и весны — цветы, бабочки и забавные мордашки животных.
10. Необычное яйцо
Быстро, но эффектно. /Фото: imagesvc.timeincapp.com
Особой фишкой блюда может стать яйцо. Не надо придумать ничего лишнего, чтобы удивить своих гостей или домочадцев. Для приготовления красивого блюда понадобится всего 5 минут. В кружку наливаем горячую, почти кипящую, воду, добавляем немного уксуса, соли и разбиваем яйцо. Ставим эту смесь в микроволновую печь на 1 минуту. Достав кружку, в ней обнаружим яйцо, которое превратилось в комочек. Его нужно достать из воды. Берем красивую тарелку, кладем на нее тост с листьями салата, свежими кусочками любимых овощей и зеленью, а сверху приготовленное яйцо. Сделав первый надрез ножом, можно обнаружить, что внутри яйцо осталось жидким и в меру сваренным. Выглядит аппетитно и на вкус не хуже.
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