Как супружеский долг исполняют впервые в африканских племенах

У каждого народа – свои свадебные обряды. Где-то невесту ведет к алтарю за руку отец, а где-то друзья жениха тайно умыкают ее из спальни отчего дома. Где-то молодоженов забрасывают рисом, а где-то – осыпают купюрами. Африканские свадебные церемонии европейцы, безусловно, сочтут экзотическими. Ну, а те традиции африканских племен, которые касаются первой брачной ночи, многим и вовсе покажутся безумными!









Брачная ночь в коммуналке

Помощник под кроватью

Мах девственницы

Жирная ночь

Нежданно-негаданно

Третий – не лишний

Свеча горела на столе, свеча горела

Среди подруг

Да будет кровь!

В постели с незнакомцем

Слушайте все!

Девственность в жертву

Внебрачная ночь

Под машинку

Практика – путь к мастерству