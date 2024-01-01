Учёные расшифровали 4500-летний папирус и раскрыли тайну того, кто и как построил Великие пирамиды

Фантастическое открытие

Великая пирамида Гизы.

Папирус с дневником Мерера на выставке Вади-аль-Джарф, Каирский музей, 2016 год.

Папирус с дневником Мерера на выставке Вади-аль-Джарф, Каирский музей, 2016 год.

В документах содержатся очень подробные описания всех производимых работ.

Дневник прораба

Дневник Мерера рассказывает обо всех деталях строительства пирамид.

Подробное описание всех этапов

Папирус с дневником Мерера на выставке Вади-аль-Джарф, Каирский музей, 2016 год.

Сначала названием Великой пирамиды было Ахет-Хуфу, что означает «Горизонт Хуфу».

Величайшее открытие 21 века