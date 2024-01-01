Учёные расшифровали 4500-летний папирус и раскрыли тайну того, кто и как построил Великие пирамиды

Великие пирамиды Гизы всегда были одной из величайших загадок древнего мира. Учёные неустанно задавались вопросом о том, как в обществе того периода, без помощи тяжёлой современной строительной техники, могли возвести столь массивные сооружения? Тайна египетских пирамид, возможно, так и осталась бы навсегда неразгаданной. Археологам удалось сделать открытие, благодаря которому стало возможным разрешить этот захватывающий секрет древности. Найденный несколько лет назад самый древний из известных документов на Земле, наконец, был расшифрован историками.
Фантастическое открытие
Великая пирамида Гизы.
В 2013 году в старой гавани на побережье Красного моря, в местности некогда носившей название Вади-эль-Джарф, проводились археологические раскопки. Под древними зданиями из известняка, которые больше похожи на искусственные пещеры, археологи Пьер Талле и Грегори Маруар наткнулись на подлинный клад. Это были несколько свитков папируса. Некоторые из них были фрагментарными, другие имели длину до нескольких метров. Все они содержали тексты, написанные иероглифами или иератиками — скорописью, которую древние египтяне использовали для повседневного общения.
Папирус с дневником Мерера на выставке Вади-аль-Джарф, Каирский музей, 2016 год.
Датированы исторические документы были «годом после 13-го подсчёта скота» во время правления фараона Хуфу. Это означает около 27 года его царствования. Таким образом эти папирусы становятся самими древними историческими записями на Земле из когда-либо найденных.
Папирус с дневником Мерера на выставке Вади-аль-Джарф, Каирский музей, 2016 год.
Несмотря на столь потрясающее открытие, это было далеко не всё. Самым удивительным было то, что написаны эти тексты были людьми, которые строили Великие пирамиды. После того как специалисты расшифровали записи, оказалось, что одни из них — это счета за продукты. Другие представляли собой рабочие сметы и распоряжения. Были описания всех произведённых действий. В документах было указано, что в возведении величественных египетских пирамид принимали участие более двух десятков тысяч человек.
В документах содержатся очень подробные описания всех производимых работ.
Дневник прораба
Древние документы по методу своего составления похожи на современные электронные таблицы. Они разделены на графы, где указывалось, что необходимо, что поступило на стройку, а что ещё нужно доставить. Среди папирусов были тексты, где просто описывались произведённые за конкретный период работы. Среди всех этих записей особо примечательными были заметки некого человека по имени Мерер. Судя по документам, он был кем-то вроде прораба.
Дневник Мерера рассказывает обо всех деталях строительства пирамид.
Мерер подробно описывал, как его команда, состоявшая из двух сотен людей, путешествовала из одного конца Египта в другой. Они собирали все необходимые материалы и доставляли их к месту произведения работ. В основном их деятельность сводилась к транспортировке блоков известняка из каменоломен Тура на участок в Гизе. Расстояние между этими точками составляет примерно два десятка километров.
Историкам уже известно, что при строительстве пирамид фараоны использовали известняк из Тура. Это город на берегу Нила, который более всего известен своим известняковым карьером. Из этих камней были построены внешние стены пирамид. Со временем этот слой разрушился, обнажив грубо отёсанные гранитные блоки. Данные документы авторства Мерера описывают последний известный год правления Хуфу. В этот период древние египтяне практически заканчивали строительство Великой пирамиды.
Подробное описание всех этапов
Папирус с дневником Мерера на выставке Вади-аль-Джарф, Каирский музей, 2016 год.
Записи Мерера говорят, что его команда доставляла камни из Тура. Они грузили их на лодки и доставляли их вверх по реке Нил в Гизу. Это путешествие занимало около двух дней. Обратный путь без груза занимал всего один день. Такие поездки происходили три раза в неделю. Египетская неделя — это десять дней. Старались рабочие это делать в период ежегодных паводков, когда половодье Нила делало его более проходимым для тяжело нагруженных судов.
Учёные подсчитали, что лодки могли перевозить грузы весом около 70-80 тонн. Это около трёх десятков 2,5-тонных блоков, которые использовали для облицовки пирамиды Хуфу. По записям на папирусе выходит, что команда Мерера перемещала около двух сотен блоков в месяц. В период, когда река и каналы были судоходными, эта цифра достигала тысячи.
Мерер также упоминает, что находился в подчинении у некого благородного господина по имени Анх-хафу. Он был областеначальником в данной местности и сводным братом Хуфу. Также он руководил строительством пирамиды на завершающем этапе. В дневнике указано даже первоначальное название Великой пирамиды — Ахет-Хуфу, что означает «Горизонт Хуфу».
Сначала названием Великой пирамиды было Ахет-Хуфу, что означает «Горизонт Хуфу».
Величайшее открытие 21 века
Египетский археолог Захи Хавасс называет обнаружение и расшифровку папируса величайшим открытием 21 века. Эти документы помогли конкретизировать географию Нижнего Египта. Уточнить сеть каналов и гаваней, которые позволяли перемещать камни, рабочих и продукты к месту строительства пирамид. Работники, которые трудились на стройке, были весьма высококвалифицированными. Они могли не только добывать и перевозить строительные материалы, но и заниматься управлением и учётом.
Все эти документы и бухгалтерские записи остались в Вади-эль-Джарфе после последних работников, которые трудились над строительством. После смерти фараона, когда закончилось строительство, все папирусы были похоронены здесь в тайнике. Об этом говорят даты на документах. После того как скончался Хуфу на трон взошёл его наследник Хафра. Работы начали производиться на севере в Айн-Сухне.
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