Чувственная эротика в утончённых работах Марка Лагранжа

Среди всех фотографов, работающих в жанре ню, творческое наследие бельгийца Марка Лагранжа (Marc Lagrange) стоит особняком. Та непостижимая «химия», которая возникает между Лагранжем и его моделями, делает его фотографии по-настоящему особенными и превращает процесс съёмки в настоящий перфоманс. Модели Лагранжа – это не просто натурщицы, а полноценные персонажи, характеры которых чётко просматриваются сквозь фотографию. В своих работах Лагранж выводит на первый план не секс, а соблазнение, и фокусируется на мечтах и фантазиях, избегая соприкосновения с отягощённой всевозможными ограничениями реальностью.













































































































































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