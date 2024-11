Прославился благодаря украденной песне, один воспитывает 2 детей: О чем жалеет рэпер Серега

Почему Сергей ассоциирует себя с Буратино

Сергей Пархоменко в шоу «Фактор.by». / Фото: belarus.kp.ru

Как решил стать музыкантом

Медные трубы

Серёга в клипе «Чёрный бумер». / Фото: nastroy.net

Как создавался «Чёрный бумер»

Эдуард Альбах. / Фото: masteringschool.ru

Мэрайя Кэри и Баста Раймс. / Фото: wikipedia.org

Серёга на «Песне года». / Фото: belarus.kp.ru

Муки творчества и изменчивый мир

Бывшая жена Серёги с его сыновьями. / Фото: vokrug.tv

Серёга с подросшими сыновьями. / Фото: starhit . ru

Он написал песню «Чёрный бумер» в самый последний момент, когда сроки уже поджимали и необходимо было сдавать альбом. Именно она совершенно неожиданно стала абсолютным хитом, как говорится, ушла в народ. Автор стал нарасхват . Его песни звучали из каждого «утюга», без Серёги не обходилось ни одно крупное музыкальное мероприятие.Почему исполнитель не смог сориентироваться во внезапно обрушившейся на него славе, как создал свой главный хит и что мешает ему писать новые песни, а также какими, по его мнению, должны быть отношения детей и родителей?Сергей Васильевич Пархоменко, который всем известен как Серёга, родился и вырос в Белорусской ССР, в городе Гомеле. Так исполнитель сам говорит о себе. Детство считает очень счастливым. По его словам, в то время вокруг царила атмосфера света , добра, тепла, «чувства локтя». Он часто с удовольствием вспоминает те времена и говорит, что тогда он гораздо чаще улыбался, чем теперь. К сожалению, у него практически нет детских фотографий, ведь он очень не любил сниматься.Родители будущей звезды сцены были простыми инженерами. Жили они на окраине города. Сегодня , когда Гомель разросся — это уже почти центр. В семье было трое детей. Сергей был старшим. Мальчики между собой дружили, а вот младшую сестрёнку в свою компанию не брали. В детстве Сергей очень любил читать, как и любой советский ребёнок. Он считает, что современное обилие разнообразных гаджетов и социальных сетей отнимает у детей детство.Когда его спросили, с каким героем он себя ассоциирует, то музыкант, не задумываясь, ответил, что с Буратино. Он реально чувствует себя непонятно откуда взявшимся мальчиком в стране дураков, который везде суёт свой длинный нос и надеется, что, зарытые им в землю монеты, принесут огромную прибыль.Перечитав всю родительскую библиотеку, Сергей решил, что теперь пора начать писать что-то самому. В те годы как раз набирал популярность стиль рэп, такая музыка звучала из каждого окна. Заинтересовавшись данным жанром, узнав его звёзд, в основном темнокожих парней с сомнительным прошлым, он мечтал стать на них похожим.Музыкальную школу Сергей окончил, но с классической музыкой жизнь свою связывать не собирался. Ему уже тогда был интересен только современный жанр рэп, он даже начал пробовать писать тексты. Постоянно искал какие-то интересные аранжировки, пробовал что-то записывать. Постепенно Сергей вливался в музыкальную среду и стал выступать по клубам.Сергей изначально не стремился стать музыкантом, он учился в школе с углублённым изучением немецкого языка. Потом поступил в университет в Германии и собирался остаться на Западе. Там же впервые выступил на сцене со своим материалом. Только тогда он считал это просто увлечением. Потом был «Чёрный бумер »...После этого жизнь молодого человека разделилась на «до» и «после». На него обрушилось такое цунами славы и народной любви, о которых он и мечтать не смел. Предложения выступить с концертами посыпались словно из рога изобилия. Нужно было спешно собирать коллектив, бросать насиженное место и становиться тем, кем быть изначально не собирался. Сергей признаётся, что ему не удалось быстро сориентироваться в ситуации. Он до сих пор не может понять, как так вышло.Исполнитель по сей день не чувствует себя публичным человеком, тем более звездой. Сразу же он почувствовал себя несколько оглушённым. Это был как раз тот момент, который называют испытанием медными трубами. Всё вокруг изменилось, а внутри себя музыкант изменений не ощущал. При этом пришлось бороться с различными искушениями. К этому, как признаётся Сергей, он оказался совсем не готов. Если бы можно было отмотать время назад, то многое бы он сделал совершенно иначе. Исполнитель очень сожалеет, что около 10 лет пронеслись как будто мимо, в бесполезном калейдоскопе острых ощущений, пьяных тусовок и беспорядочных связей.Музыкальная основа пришла от Эдика Альбаха. Композитор попросил начитать на эту музыку какой-то текст. Сам Альбах «позаимствовал» данную мелодию у западных звёзд Басты Раймса и Мэрайи Кэри. Это был хит под названием «I Know What You Want». Написаный Серёгой текст Альбах не одобрил. Тогда Сергей решил использовать композицию сам. Эдика он деликатно послал, ведь музыка Альбаху не принадлежала. Мелодия была хитовая и музыкант почувствовал, что сможет сделать её русским хитом.Как раз в это время на экраны вышел фильм «Бумер». Он был невероятно популярным. Серёга решил, что нужно написать песню под названием «Чёрный бумер» и она обязательно взорвёт все чарты. Когда песня была записана, то продюсерам не понравилось, как сделан припев. Куплеты были зажигательные, а в припеве был какой-то провал по энергетике. Один талантливый белорусский музыкант предложил использовать в припеве народный хор и баян. Результат превзошёл все самые смелые ожидания. Это действительно был взрыв.Никто не знал, кто такой рэпер Серёга, но песню «Чёрный бумер» знали все. Она звучала из каждого «утюга». Так музыкант, выступающий в маленьких клубах, проснулся знаменитым.Сергей с детства ощущал какое-то непонятное душевное томление. Он всегда искал спасения в своей музыке. Когда ему плохо, он садится писать песни. Только так можно заглушить боль, которая засела где-то глубоко внутри. Сегодня мир живёт по совершенно другим законам, появились социальные сети и всё информационное пространство абсолютно не такое, к какому привыкли люди, рождённые в СССР. Сергею стоило немалого труда приспособиться к новым условиям жизни, а главное творчества. Но он смог. Ведь невозможно остановить жизнь, с этим нужно просто смириться и научиться жить по-новому, смотреть на мир немного иначе. Со временем Сергея перестало волновать, что о нём говорят и пишут. Его позиция такова: он никому ничего не должен и ему никто ничего не должен.Причём эта позиция справедлива и для творчества, и для жизни. Исполнитель считает, что отношения с детьми тоже должны выстраиваться по такому же принципу, когда никто никому ничего не должен. Всё, что могут дать родители — это жизнь, набор тех жизненных инструментов, которые помогут им чего-то добиться в будущем. Сергей считает себя консервативным, даже придирчивым отцом, он считает, что в его праве исправлять те недостатки, которые он видит в своих детях. Он уверен, что потом, много позже, они будут ему благодарны.Недавно Серёга вывез 2 своих детей из киева и воспитывает их один. Он проживает со своими сыновьями в Беларуси, но часто бывает в России. Он по-прежнему занимается творчеством, радует поклонников новыми работами, даёт концерты в образе городского шансонье Полиграфа. 