Вещи, из-за которых даже самая стильная прихожая выглядит неопрятной

Говорят, что у нас есть только один шанс произвести первое впечатление, — это касается и людей, и квартир. Поэтому именно прихожая — та часть дома, по которой гости судят обо всем жилище.

Однако даже самое стильное и красивое помещение могут испортить неочевидные на первый взгляд детали.



1. Отсутствие полки для обуви

2. Отсутствие зеркала в полный рост

3. Неопрятный коврик у входной двери

4. Отсутствие стойки для зонтика

5. Тусклое освещение

6. Неподходящее напольное покрытие

7. Обилие одежды на вешалке

8. Плохой запах в помещении

9. Излишек или недостаток декора

10. Отсутствие места для сидения

Даже у человека, который живет один, есть, как правило, несколько пар обуви: для прогулок, занятий спортом, для выходов в свет и наконец та, в которой он ходит на работу. Бывает так, что все эти разномастные пары стоят прямо на полу недалеко от двери, что создает ощущение беспорядка. Чтобы этого избежать, нужно приобрести специальную полочку для обуви, желательно закрытую. Более того, она поспособствует сохранности ботинок или кроссовок: вряд ли кто-то будет ставить их туда, предварительно не помыв. А хранение грязной обуви плохо сказывается на ее внешнем виде и состоянии и способствует размножению микробов.Перед выходом из дома практически каждый человек тщательно изучает свою одежду, чтобы не оказаться на улице в грязных или поврежденных вещах. Сделать это без зеркала порой бывает довольно сложно, а если оно маленькое и не дает возможности увидеть себя в полный рост, вам придется постараться, чтобы увидеть не только верхнюю часть тела.Поэтому зеркало, позволяющее оглядеть себя с ног до головы, — это не прихоть, а необходимость. Да и гости, покидающие ваш дом, будут рады возможности оценить свой внешний вид.Даже если с внешней стороны двери у вас есть коврик для обуви, обязательно положите еще один в прихожей, чтобы более тщательно вытирать подошвы. Поскольку осенью и весной мы приносим довольно много грязи на обуви, коврик будет регулярно загрязняться, поэтому и чистить его нужно как можно чаще. Более того, неопрятный коврик может заставить гостя думать о том, что и весь дом содержат так же неаккуратно, как и этот небольшой кусок коврового покрытия.Эта, казалось бы, несущественная деталь, на самом деле очень важна. Мы привыкли сушить зонты открытыми, разместив их прямо на полу. Однако есть как минимум 2 причины этого не делать: во-первых, вода, стекающая с зонта, может испортить напольное покрытие, а во-вторых, подобный способ сушки вредит самому зонту. Дело в том, что мокрая ткань растягивается и в результате начинает провисать. Поэтому лучший способ высушить зонт — это поместить его в специальную подставку в закрытом виде.Тусклое освещение в прихожей, в которую, как правило, редко проникает солнечный свет, может создать ощущение негостеприимности: согласитесь, неприятно входить в плохо освещенное помещение, которое из-за этого кажется довольно мрачным. Более того, яркий свет поможет, если вы будете что-то искать в прихожей второпях, а также увидеть грязь или иные недочеты в одежде перед выходом из дома.Поскольку практически каждый из нас нет-нет да и пройдет по полу прихожей в уличной обуви, стоит позаботиться о том, чтобы напольное покрытие было легко мыть. Кроме того, на него может попадать вода, например, с зонта или мокрой одежды, что может повредить деревянному настилу или недостаточно влагостойкому ламинату. Поэтому при выборе отделочного материала стоит отдать предпочтение керамической плитке или очень качественному линолеуму. Важен и цвет: на светлом полу грязь будет заметнее, чем на темном, однако и очень темную плитку выбирать не стоит, поскольку на ней очень видны следы от всевозможных капель.Как и в случае с обувью, у нас есть несколько курток или пальто, которые мы надеваем в зависимости от случая или погоды. Однако бывает так, что на вешалках скапливаются не только вещи, которые мы носим сейчас, но и одежда, которую наденем не в самое ближайшее время. Конечно, вовсе не обязательно убирать все куртки и плащи в шкаф, но определенно не стоит держать в прихожей зимой летние наряды или в летние месяцы — зимние. Но, если есть возможность, вместо привычных полок с крючками в прихожей лучше расположить закрытый шкаф.Дурной запах при входе в квартиру испортит впечатление даже от самого красивого дизайнерского ремонта. Его источником может служить плохо просушенная обувь, кошачьи лотки или даже кухонные ароматы. Чтобы этого избежать, на полке следует разместить автоматический освежитель воздуха или масляный ароматизатор. Однако резких запахов следует избегать, поскольку они тоже могут быть приятны далеко не всем.Несмотря на то что площадь прихожей, как правило, небольшая, у нее много различных «обязанностей»: здесь хранят вещи, одеваются, обуваются и даже отдыхают, приходя после тяжелого рабочего дня. Поэтому важно, чтобы помещение было не только функциональным, но и приятным взгляду. Конечно, перебор с аксессуарами сделает помещение неуютным, а декоративные вещи будут занимать место, на котором можно было бы расположить практичные. Возможно, стоит рассмотреть варианты декора стен — например, картины, бра, зеркала, поскольку они не будут «съедать» полезное пространство. А вот полное отсутствие красивых вещичек сделает прихожую местом скучным и непривлекательным.Согласитесь, не очень удобно обуваться стоя, поскольку все время приходится держать равновесие, особенно если речь идет об обуви со шнурками или, например, о высоких ботинках или сапогах. Решить эту проблему просто: достаточно поставить в прихожей пуф или скамейку, которая одновременно может служить и полкой для обуви.