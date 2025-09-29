С нами не соску...
Способы настроиться на рабочий лад для офисных работников

Многим после выходных бывает сложно смириться с наступлением понедельника и настроиться на рабочую волну. Первый день недели не зря называют тяжелым — иногда большая его часть уходит на то, чтобы собраться и снова оказаться «в строю». Мы решили облегчить вам начало недели и приготовили пять советов, которые помогут без особого труда войти в рабочий режим.

Итак, если понедельник отравляет вам начало каждой недели, немедленно начинайте бороться с этим явлением. Ни один из приведенных ниже советов не потребует от вас серьезных усилий, а некоторые, даже наоборот, подразумевают отказ от привычной суеты.

1. Сделайте хоть одну, но очень важную вещь


Способы настроиться на рабочий лад для офисных работников Больше всего в понедельник удручает длинный перечень задач, которые нужно решить в этот и последующие дни недели. Но если вы выберете из него одно, но очень важное дело и скрепя сердце качественно его выполните, то вас гарантировано ждет радость, что работа сдвинулась с мертвой точки. После этого трудиться станет куда легче и приятнее.

2. Выполняйте срочные задания


Способы настроиться на рабочий лад для офисных работников Обычно список дел на понедельник самый длинный. Но если его внимательно рассмотреть, то окажется, что не все его пункты такие уж срочные. Не забывайте, что в начале недели часто появляются новые дела, среди которых вполне могут оказаться неотложные. Поэтому постарайтесь не распыляться на второстепенное, а принимайтесь за срочное и, на ваш взгляд, самое важное.

3. Не лишайте себя отдыха


Способы настроиться на рабочий лад для офисных работников Слишком рьяно взявшись за работу, можно быстро устать. Согласитесь, в самом начале недели вам это ни к чему. Поэтому как бы вы ни были загружены, делайте перерывы и давайте себе отдыхать.
Четко определите время для отдыха между задачами с разной степенью трудоемкости и старайтесь придерживаться принятого вами стандарта. Помните, что минута качественного отдыха порой помогает сэкономить целый час.

4. Прекратите себя критиковать


Способы настроиться на рабочий лад для офисных работников Никто не спорит с тем, что самокритика вещь полезная и иногда без нее не обойтись. Но в этом деле нужно знать меру, чтобы не оказаться в положении загнанного зверя. Бросьте представлять себе, что кто-то осуждает вас за неспешное выполнение работы или какие-либо другие вещи, связанные с вашими обязанностями. Сосредоточьтесь на работе, а не на мнении окружающих.

5. Переключайтесь на вещи, не связанные с работой


Способы настроиться на рабочий лад для офисных работников Начните понедельник с выполнения какой-нибудь обыденной, но важной задачи. Долейте перед работой воду в кофемашину, поменяйте в ванной полотенца, замените перегоревшую лампочку. При этом вы не только начнете день с полезного для вас дела, но и отвлечетесь от лишних переживаний о предстоящей работе.

