Способы настроиться на рабочий лад для офисных работников

Многим после выходных бывает сложно смириться с наступлением понедельника и настроиться на рабочую волну. Первый день недели не зря называют тяжелым — иногда большая его часть уходит на то, чтобы собраться и снова оказаться «в строю». Мы решили облегчить вам начало недели и приготовили пять советов, которые помогут без особого труда войти в рабочий режим.
Итак, если понедельник отравляет вам начало каждой недели, немедленно начинайте бороться с этим явлением. Ни один из приведенных ниже советов не потребует от вас серьезных усилий, а некоторые, даже наоборот, подразумевают отказ от привычной суеты.
1. Сделайте хоть одну, но очень важную вещь
Больше всего в понедельник удручает длинный перечень задач, которые нужно решить в этот и последующие дни недели. Но если вы выберете из него одно, но очень важное дело и скрепя сердце качественно его выполните, то вас гарантировано ждет радость, что работа сдвинулась с мертвой точки. После этого трудиться станет куда легче и приятнее.
2. Выполняйте срочные задания
Обычно список дел на понедельник самый длинный. Но если его внимательно рассмотреть, то окажется, что не все его пункты такие уж срочные. Не забывайте, что в начале недели часто появляются новые дела, среди которых вполне могут оказаться неотложные. Поэтому постарайтесь не распыляться на второстепенное, а принимайтесь за срочное и, на ваш взгляд, самое важное.
3. Не лишайте себя отдыха
Слишком рьяно взявшись за работу, можно быстро устать. Согласитесь, в самом начале недели вам это ни к чему. Поэтому как бы вы ни были загружены, делайте перерывы и давайте себе отдыхать..
4. Прекратите себя критиковать
Никто не спорит с тем, что самокритика вещь полезная и иногда без нее не обойтись. Но в этом деле нужно знать меру, чтобы не оказаться в положении загнанного зверя. Бросьте представлять себе, что кто-то осуждает вас за неспешное выполнение работы или какие-либо другие вещи, связанные с вашими обязанностями. Сосредоточьтесь на работе, а не на мнении окружающих.
5. Переключайтесь на вещи, не связанные с работой
Начните понедельник с выполнения какой-нибудь обыденной, но важной задачи. Долейте перед работой воду в кофемашину, поменяйте в ванной полотенца, замените перегоревшую лампочку. При этом вы не только начнете день с полезного для вас дела, но и отвлечетесь от лишних переживаний о предстоящей работе.
