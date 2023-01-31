Как на Руси проходила первая брачная ночь у молодоженов

Первая брачная ночь на Руси устраивалась особым образом и имела очень много отличий от аналогичной традиции других наций. У народов Африки, Европы и Индии право первой ночи подразумевало интимный контакт невесты с посторонним мужчиной. Зачастую это был старейшина племени, знатный господин, а то и просто первый встречный.











На Руси право лишения девушки девственности традиционно принадлежало ее будущему мужу. По церковным канонам венчанный брак священен и любое покушение на чужое брачное ложе является большим грехом. Позднее феодалы нередко пренебрегали этим законом и пользовались правом первой брачной ночи, но церковь это не приветствовала.



Время проведения

Ритуал подготовки к брачной ночи

Проводы новобрачных

Наедине

Невинность как главный атрибут