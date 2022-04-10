Жизнь великанов: трагическая история самой высокой пары в мире

Пара гигантов.
Анна и Мартин познакомились, когда Мартин по работе приехал в город Анны. Это могла бы быть совершенно обычной историей любви, если бы не одно "но": и муж, и жена были на порядок выше остальных жителей. Мартин был 2 метра 41 см, а жена, говорят, и того выше.
Анна рядом с людьми обычного роста.
Анна Хайнин Свон (Anna Haining Swan) родилась в 1846 году в Канаде и была третьей из 13 детей. Все братья и сестры Анны были вполне обычного роста, однако Анна сильно выделялась - уже в 15 лет она была 210см роста и весила 100 кг. Длина ступни Анны на то время была 34 см. Несмотря на это, пропорции тела девушки были вполне нормальными.
Анна Хайнин Бейтс(Anna Haining Bates).
К 17 годам Анна выросла еще больше, и теперь в ней было 2 метра 30 см. Однако данных о том, каков был ее окончательный рост, к сожалению нет. Конечно, в последствии она еще немного подросла, однако точной цифры не осталось. Все, что известно, это то, что Анна была чуточку выше, чем ее муж Мартин ван Бюрен Бейтс, в котором было 241 см роста. Мартину не особо нравилось, что его жена выше его, поэтому он настаивал, что рост Анны составлял 220 см.
Мартин ван Бюрен Бейтс рядом с человеком обычного роста.
Сам Мартин ван Бюрен Бейтс (Martin Van Buren Bates) родился в 1837 году в штате Кентукки, родители его были вполне нормального роста, да и сам Мартин родился обычным ребенком. И он рос обычным лет до шести или семи, когда вдруг стал усиленно расти. К 14 годам Мартин был уже 210 см и весил 140 кг. Будучи уже взрослым, о том, какого он роста, было много споров. Многие утверждали, что в Мартине 241 см, в то время как в Книге рекордов Гиннеса его рост значится 232 см и вес 176 кг. Он работал школьным учителем, однако после начала Гражданской войны он присоединился к армии Конфедерации.
Анна и Мартин Бейтс.
В Армии Мартин получил звание капитана, и слава о нем быстро распространилась среди служащих. О нем рассказывали истории, что "есть гигант в армии Конфедерации, и он размером с пятерых человек, а силен, как пятьдесят." После войны Мартин решил, что работа на сцене будет более прибыльной, чем работа учителем, и присоединился к выступлениям одного из путешествующих цирков.
Самая высокая пара в мире.
Тем временем Анна преуспела в литературе и музыке и прослыла в округе как очень образованная девушка. Ей также хорошо давалась актерская игра, игра на рояле и пение. Когда ей было 19 лет, ее спасли из пожара в музее Барнума: лестница была в огне, а окна были слишком малы для размеров Анны. В итоге, чтобы выбраться из дома, Анне помогли более 18 человек, вытаскивая девушку из горящего дома.
Мартин и Анна.
Когда цирк, где работал Мартин, приехал в Канаду и заехал в город, где жила Анна, два высоченных человека впервые встретились и моментально полюбили друг друга. В 1871 году, когда Анне было 25, а Мартину 34, они поженились. На следующий год они купили участок земли в 52 гектара и построили на нем такой дом, который идеально подходил для их немаленького роста.
У Мартина и Анны было двое детей. Первый родился на следующий год после свадьбы, однако умер несколько часов после рождения. Через 7 лет Анна снова забеременела. Ее роды длились 36 часов. Ребенок прожил всего 11 часов. Это был самый крупный ребенок за всю историю - он весил 10 кг, был 76 см длиной, а его ступни были 15 см. Анне вручили награду за внесение такого рекорда в Книгу Гиннеса, но утешить мать, потерявшего своего ребенка, это, конечно, не могло.
Свадьба Анны и Мартина.
Анна и Мартин жили тихо, больше уже не пытаясь завести детей. в 1888 году на 42-м году жизни Анна внезапно умерла во сне от сердечного приступа. Мартин заказал для нее статую из Европы, он поставил эту статую на могилу своей жены, продал свой дом и переехал жить в другой город. Через 17 лет лет он снова женился на женщине обычных размеров и они тихо-мирно прожили вместе до самой его смерти в 1919 году. Ему на тот момент было 82 года.
Могила Анны Бейтс.
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