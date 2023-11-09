Как делают крабовые палочки, туалетную бумагу и другие привычные вещи, которые есть в каждом доме

Как делают разные привычные вещи.
Ежедневно человека окружают привычные, то такие необходимые на самом деле вещи. Человек испытывает дискомфорт, если после обеда под рукой не оказывается тривиальной зубочистки, закончилось мыло в ванной или туалетная бумага. К этим вещам все привыкли, и мало кто задумывается о том, как их делают. А на самом деле процесс этот весьма увлекательный.
1. Зубочистки
Зубочистки - очень важный аксессуар.
Все зубочистки делают из берез. После того, как березы срубают, их распиливают на поленья, которые затем привозят на специальные фабрики по производству зубочисток. Там эти поленья очищают от коры и обрабатывают на станке, чтобы они приобрели форму цилиндра. После этого они разрезаются на тонкие листы древесины, называемые шпоном. Обычно это делается с помощью специального станка с очень острыми лезвиями (по сути полено приставляют к лезвию и вращают, в результате чего с него снимается тонкий слой).
2. Туалетная бумага
Ни для кого не является секретом, что туалетную бумагу делают тоже из древесины. Но, как именно это делают, подозревают немногие.
Пресловутая туалетная бумага.
Поленья подходят несколько стадий обработки. Для начала с деревьев счищают всю кору машиной, пытаясь оставить как можно больше древесины, а эту древесину затем пропускают через измельчающую машину, разделывая ее как можно на более мелкую стружку. В массивной «скороварке» древесную стружку готовят с другими химикатами примерно 3 часа. При этом из древесины испаряется вся влага. Конечным результатом является создание «целлюлозы» - товарного и пригодного для использования волокна, из которого и готовят бумагу. Затем целлюлозу промывают и отбеливают до тех пор, пока она не станет полностью бесцветной. Клей, который связывает волокно (так называемый «лигнин») также удаляется из целлюлозы, иначе потом бумага получится желтой.
Переработанная туалетная бумага
Если туалетная бумага изготовлена из переработанной бумаги, ее делают путем смешивания нескольких разных видов использованной бумаги, которые смешивают вместе. Естественно, перед этим многократно промывают и очищают. После смешивания бумага измельчается, отбеливается, очищается от запахов и т. д.
3. Крабовые палочки
Крабовые палочки.
Как известно, при производстве крабовых палочек ни один краб не пострадал, поскольку их делают из рыбы. Основным ингредиентом на самом деле является рыбный белок, называемый сурими. Сурими часто изготавливают из минтая, добавляя наполнители и ароматизаторы, такие как крахмал, сахар, яичные белки и крабовый ароматизатор. Комбинация рыбного белка углеводов и сахара приводит к тому, что палочки намного менее питательны, чем настоящее мясо краба.
4. Жевательная резинка
До 1940-х годов основным ингредиентом в жвачке была субстанция под названием «чикл», представляющая собой латексный сок дерева в Центральной Америке. После Второй мировой войны химики разработали синтетический каучук, который обладает теми же химическими свойствами, что и чикл. По сути, жевательная резинка — это чикл или каучук, к которым были добавлены сахар и ароматизаторы, высвобождаемые при жевании. Рассмотрим изготовление жвачки по этапам.
Жевать - не пережевать!
Подготовка цикла
Этот шаг необходим только в том случае, если для создания жевательной резинки используется натуральный чикл. Чикл извлекается из дерева и собирается в ведра. Затем его выливают в большие чаны и варят (при этом вещество теряет примерно треть объема, но становится более концентрированным). Затем чикл помещают в смазанные маслом деревянные формы и отправляют на производственный объект.
Смешивание и сушка каучука
Основа жевательной резинки - натуральная (чикл) или искусственная (каучук) - измельчается, а затем смешивается вместе для обеспечения однородной консистенции. Затем смесь сушат в теплой комнате день или два.
Приготовление и очистка
На этом этапе основу жевательной резинки готовят при температуре 120 º С до тех пор, пока она не разжижается. Разжиженный каучук пропускают через сито для фильтрации любых примесей, а затем через высокоскоростную центрифугу. Затем жидкую основу жевательной резинки пропускают через ряд сит с более мелкой ячейкой для удаления мелких примесей.
Весьма трудоёмкий цикл.
Смешивание с другими ингредиентами
Именно на этой стадии к каучуку примешивают добавки. Сначала к основе добавляют сахарную пудру и кукурузный сироп, чтобы придать ей более сладкий вкус. Затем добавляются ароматизаторы и смягчители, чтобы жевательную резинку было проще жевать. После равномерного смешивания будущую жевательную резинку выливают в длинные формы и оставляют для охлаждения.
Сплющивание
Этот этап процесса длится несколько часов. Сначала от массы отрезают большие куски, которые сплющиваются до толщины 0,4 см. После этого резинку готовят для нарезки. На протяжении всего этапа каучук высушивается сахарной пудрой, чтобы его было легче резать.
Нарезка
Машина разрезает каждый большой кусок резины на одинаковые куски 3,3 см в длину и 1,15 см в ширину. Затем резинки оставляют на некоторое время при комнатной температуре, чтобы они зафиксировали свой аромат.
После этого всего отдельные кусочки жвачки оборачивают алюминиевой фольгой или восковой бумагой, упаковывают и отправляют по магазинам.
5. Мыло
Для мыла требуются два основных сырья: жир и щелочь. Щелочью, наиболее часто используемой сегодня, является гидроксид натрия. Также можно использовать гидроксид калия. Калийное мыло более хорошо растворяется в воде, чем натриевое, поэтому оно называется «мягким мылом». Мягкое мыло, отдельно или в сочетании с натриевым мылом, обычно используется в продуктах для бритья.
Такое разное мыло.
Животный жир в прошлом получали непосредственно на бойнях. Современные производители мыла используют жир, который перерабатывается в жирные кислоты. Это устраняет многие примеси. Часто используются растительные жиры, включая оливковое, пальмоядровое и кокосовое масло. Различные добавки используются для улучшения цвета, текстуры и запаха мыла.
Так всё начинается.
На первом этапе производства мыла натуральный жир разделяют на жирные кислоты и глицерин. Это делают в вертикальных колоннах высотой до 24 м из нержавеющей стали с гидролизатором. Расплавленный жир закачивают в один конец колонны, а на другом конце вводят воду при высоких температуре (130 ° C) и давлении. Это разделяет жир на два его компонента. Получившиеся жирные кислоты перегоняют для очистки.
Затем очищенные жирные кислоты смешивают с точным количеством щелочи для образования мыла. По необходимости добавляют другие ингредиенты, такие как абразивы и ароматизаторы.
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