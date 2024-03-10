Бытовые хитрости, которые помут хозяюшкам вести домашнее хозяйство

Бытовые хитрости помогают хозяюшкам вести домашнее хозяйство. Именно благодаря им многим удаётся тратить на уборку и готовку как можно меньше времени. Как бюджетно подготовиться к сезону комаров? Как заточить лезвия тёрки за минуту?







И чем пемза для ног поможет на кухне? Ответы на все эти вопросы вы сможете найти в нашей сегодняшней статье.



1. Томаты созреют гораздо быстрее!

2. Что поможет отмыть духовку?

3. Возвращаем тёрке былую остроту!

4. Начинаем готовится к сезону комаров!

5. Антипригарное покрытие своими руками!

6. Севшие при стирке вещи — больше не проблема!

Яблоко поможет томатам созреть намного быстрее!Томаты из супермаркета часто продаются недозрелыми. Использовать такие овощи в салате не имеет никакого смысла. Кто-то просто оставляет их дозревать. Но, к счастью, мы точно знаем, как ускорить этот процесс.Вам поможет обычное яблоко. Стоит разместить фрукт вместе с томатами в сухом месте. И уже спустя сутки вы увидите результат. Такой простой способ позволит вам ускорить созревание и зелёных томатов с собственных грядок.Пемза отчистит духовку без лишней химии!Духовка — обычно самая загрязнённая техника на кухне. Она скапливает на своих стенках весь жир от готовящихся блюд. А за счёт труднодоступных мест не всегда отмывается до идеального состояния. Добавьте к этому нежелание многих хозяюшек использовать агрессивную химию, и получится совсем трудновыполнимая задача. Но мы точно знаем, как ее решить.Все, что вам понадобиться, — это пемза для ног. Именно ей стоит натереть особо загрязнённые участки духовки. Вы удивитесь, но нагар легко будет уходить со стенок. И никакой агрессивной химии в месте приготовления еды.Керамическая кружка вернёт тёрке остроту!Когда лезвия терки теряют остроту, это всегда отражается на графике хозяюшки. Ведь если раньше заготовки занимали мало времени, то затупившиеся лезвия его определённо увеличат. Но не спешите выкидывать тёрку в мусорное ведро. Ведь мы точно знаем, как вернуть ее к жизни.Поможет нам в этом керамическая кружка. Ее следует перевернуть и пройтись лезвиями тёрки по шероховатому основанию. Именно такое действие поможет за минуту вернуть остроту лезвиям.Лавровый лист отпугнёт всех комаров!По календарю весна уже наступила. А значит, не за горами лето. И сезон комаров. Опытные хозяюшки всегда готовятся к нему заранее. И мы советуем брать с них пример.Сегодня на рынке представлено окорочное множество средств от комаров. Но стоят они совсем не бюджетно. Те же пластины для фумигатора на сезон выльются в приличную сумму. Но мы точно знаем, чем их можно заменить. Поможет нам обычный лавровый лист. Именно его стоит разместить в фумигатор и включить его. При нагревании лаврового листа по помещению будут распределяться эфирные масла. Они безвредны для человека, но отлично отпугивают насекомых. Получится намного экономичнее. И при этом экологично.Масло способно заменить антипригарное покрытиеПрилипшие к сковороде кусочки блюда всегда портят настроение. Но что делать, если в вашем кухонном арсенале нет сковородок с антипригарным покрытием? Конечно же, сделать его самим. И это можно сделать абсолютно бесплатно.Просто возьмите растительное масло и заполните им дно сковороды тонким слоем. После чего включите огонь и хорошенько раскалите масло. Выключите плиту и дайте сковороде остыть. В завершении вытрите ее насухо бумажным полотенцем. На дне сковороды образуется плёнка из масла, которая не позволит продуктам к ней прилипать.Детский шампунь спасёт севшие вещиВещи из натуральных тканей более картины в уходе. Один раз выставил неверный температуру при стирке, и вещи обязательно сядут. Но не торопитесь с ней прощаться. Ведь мы знаем, как ее можно спасти.Вам поможет детский шампунь. Застирайте с ним вручную севшую вещь. Немного растяните и высушите ее. Вы удивитесь, но благодаря детскому шампуню волокна ткани размягчаться и позволят вернуть необходимый вещи размер.