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Эффективный метод черенкования роз

Укоренить розы осенью, пожалуй, намного проще, чем в остальные времена года. Дело в том, что розы привыкают к низкой температуре, а также очень медленно укореняются. Конечно, при любом укоренении не может быть 100 % гарантии, что все черенки пойдут в рост, однако, большая их часть наверняка приживётся.

Эффективный метод черенкования роз

Черенки нарежьте острым обеззараженным инструментом. Черенки срезайте поздней осенью, когда погода устаканилась и держится стабильно без повышения температуры (середина-конец ноября).

Эффективный метод черенкования роз

Черенки должны быть 8-10 см, так как заглублять их стоит глубоко — на 3 см в землю.

Эффективный метод черенкования роз

Выберите притенённое место в саду, где черенки останутся с ноября до конца лета. Установите их в рыхлую почву.

Эффективный метод черенкования роз

Пролейте и накройте пятилитровой бутылкой без дна с закрытой крышкой.

Эффективный метод черенкования роз

Сверху укройте опавшими листьями (без признаков болезней).

Эффективный метод черенкования роз

Приблизительно в июне-июле черенки вовсю зазеленятся и могут даже выпустить первые цветы! Периодически открывайте крышки, давайте черенкам привыкнуть к свежему воздуху.

Эффективный метод черенкования роз

А затем и вовсе снимите и уберите бутылки. Пересаживать черенки на постоянное место стоит, когда они ещё немного подрастут, — в конце лета. Это совсем не хлопотный и доступный способ черенкования роз!

Эффективный метод черенкования роз

Подробнее о том, как черенковать розы осенью, смотрите в видео ниже:


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черенкованиеРозы
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