Эффективный метод черенкования роз

Укоренить розы осенью, пожалуй, намного проще, чем в остальные времена года. Дело в том, что розы привыкают к низкой температуре, а также очень медленно укореняются. Конечно, при любом укоренении не может быть 100 % гарантии, что все черенки пойдут в рост, однако, большая их часть наверняка приживётся.







Черенки нарежьте острым обеззараженным инструментом. Черенки срезайте поздней осенью, когда погода устаканилась и держится стабильно без повышения температуры (середина-конец ноября).







Черенки должны быть 8-10 см, так как заглублять их стоит глубоко — на 3 см в землю.







Выберите притенённое место в саду, где черенки останутся с ноября до конца лета. Установите их в рыхлую почву.







Пролейте и накройте пятилитровой бутылкой без дна с закрытой крышкой.







Сверху укройте опавшими листьями (без признаков болезней).







Приблизительно в июне-июле черенки вовсю зазеленятся и могут даже выпустить первые цветы! Периодически открывайте крышки, давайте черенкам привыкнуть к свежему воздуху.







А затем и вовсе снимите и уберите бутылки. Пересаживать черенки на постоянное место стоит, когда они ещё немного подрастут, — в конце лета. Это совсем не хлопотный и доступный способ черенкования роз!







Подробнее о том, как черенковать розы осенью, смотрите в видео ниже:



