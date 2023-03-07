Как супруг Нефертити боролся с богами, традиционной ролью фараона и каноном в искусстве

Портреты Эхнатона в молодости и в пору расцвета.

Писцы. Образец амарнского искусства - возрастает роль простого человека.

Справа - портрет Нефертити.

Натуралистичные изображения растений и птиц - свидетельство разрушения канона.

Портрет дочери Эхнатона и Нефертити.

Сцены молитвы. Эхнатон и Нефертити.

Семейная сценка и забавное животное. Характер скульптуры становится все более светским.

Тутанхамон с супругой.