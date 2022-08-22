Правила выращивания клубники в теплице круглый год

Еще недавно выращивание клубники зимой было под силу только тепличным комбинатам с промышленными мощностями. Сейчас же посадкой клубники в теплице никого не удивишь – современные сорта и технологии позволяют заниматься этим любому желающему.



Конечно, круглогодичное выращивание клубники требует финансовых вложений, труда и знаний, но при достаточных усилиях способно окупиться. Кроме того, даже если вы и не собираетесь делать из выращивания клубники в теплице бизнес, оно может стать интересным хобби.



Оборудование для выращивания клубники

Помимо самой теплицы вам потребуются:

Сорта клубники для теплицы

Способы выращивания клубники в теплице

Выращивание клубники в грунте

Выращивание клубники по голландской технологии

Выращивание клубники в горизонтальных трубах ПВХ

Выращивание клубники в горшках и контейнерах

Уход за клубникой в теплице

Как подготовить теплицу к посадке клубники

Условия выращивания клубники в круглогодичной теплице

Обработка клубники от болезней и вредителей

Чтобы избежать подобных проблем, следуйте нескольким простым правилам:

Самое дорогое в выращивании клубники – постройка теплицы и ее оборудование. Обычным деревянным парником с пленочным укрытием вам не обойтись – он, конечно, способен ускорить созревание ягод летом, но зиму не перенесет.Поэтому обычно для зимнего выращивания клубники устанавливают стеклянную либо поликарбонатную теплицу на деревянном или металлическом каркасе. Толщина поликарбоната должна быть не меньше 16 мм, а основание достаточно прочным, для того чтобы не провалиться под грузом снега. Для жителей северных регионов и тех, кто хочет существенно экономить на обогреве, отличным вариантом может стать частично погруженная в землю теплица-термос.фитолампы или лампы дневного света, способные обеспечить посадкам 10-14 часовой световой день;система капельного полива;отопительная система, поддерживающая в теплице равномерную температуру;вентиляторы, обеспечивающие движение воздуха и равномерный прогрев на разной высоте;термометр и гигрометр (датчик температуры и влажности);стеллажи, горшки и ящики (для многоуровневой посадки).Далеко не каждый сорт подойдет для выращивания клубники на продажу или для собственных нужд в холодное время года. Большой урожай дадут лишь сорта с определенным набором качеств:самоопыляемые (завязывающие плоды без участия насекомых), т.к. поставить улей с пчелами в зимнюю теплицу довольно непросто и слишком затратно, а самому опылять тысячи соцветий нерационально.сорта нейтрального дня (они плодоносят непрерывно, завязывая плодовые почки каждые 5-6 недель).с лежкими, транспортабельными и выровненными по размеру ягодами.Этим критериям удовлетворяет немало сортов, но большая их часть не российской селекции, поэтому на посадочный материал также придется потратиться. Если хотите гарантированно высокого результата, выбирайте: Альбион, Ананасовую, Арапахо, Брайтон, Гору Эверест, Дарселект, Елизавету II, Искушение, Капри, Корону, Линоза, Махерн, Московский деликатес, Озарк Бьюти, Ред Рич, Сахалинскую, Трибьют, Трюфо Продюс, Тристар, Эльсинор, Эверест и другие.Важно помнить, что перед высадкой в теплицу клубничная рассада должна пройти подготовку и проверку. Купленные саженцы летом нужно высадить в открытый грунт, проверить их плодоношение и сортовые качества, а после этого собрать и отсадить «усы», которые они дадут во второй половине лета.Эти «усы» активно поливают и подкармливают, помогая им сформировать развитую корневую систему, а в конце октября (перед наступлением морозов) пересаживают в горшочки диаметром 8-10 см, удаляют листья и убирают в хранилище (погреб) с температурой от 0 до –2°C. Лишь после периода покоя, который, в зависимости от сорта, может длиться от нескольких недель до 9 месяцев, кусты готовы к высаживанию в теплицу.Если вы не хотите тратить целый сезон на подготовку посадочного материала, можно купить в питомнике рассаду клубники фриго, которая уже прошла все необходимые этапы подготовки.От того, какой способ посадки клубники вы выберете, зависит урожайность и скорость окупаемости теплицы. В среднем, за год с 1 кв.м клубничных посадок можно собрать до 60 кг ягод, однако этой цифры достигают опытные фермеры, а новички в первые пару лет могут рассчитывать лишь на 50%-ный результат.Проще и привычнее всего высаживать клубнику в теплице прямо в грунт (обычные или высокие гряды). Конечно, это ограничивает полезную площадь теплицы одним уровнем, зато позволяет тратить минимум времени на уход.При посадке в грунт кустики высаживаю на расстоянии 20×20 см, а грядку закрывают спанбондом или мульчей. Это позволяет защитить растения от вредителей, землю от пересыхания, а себя от регулярных прополок.Выжать максимум даже из небольшой теплицы позволяет практичная голландская технология. По ней кусты клубники высаживаются в мешки с питательным грунтом и заменяются после каждого плодоношения.Такая технология дает существенную прибавку к урожаю, однако воплотить ее довольно непросто – посадкам нужны стеллажи, сложная разветвленная система капельного полива и внесение удобрений, а также отдельная плантация для выращивания рассады.Способ выращивания в трубах ПВХ визуально похож на предыдущий метод. Трубы сами по себе являются и опорой, на которой располагаются кустики, и емкостью для грунта, и не пропускают воду, а значит, пустить полив можно прямо по ним.Для конструкции нужны ПВХ-трубы двух размеров: диаметром 100-150 мм и более тонкие, диаметром 20-30 мм, но более длинные. В толстых трубах с помощью дрели с широкой насадкой или болгарки прорезают отверстия диаметром до 5 см на расстоянии 15 см друг от друга. В тонких трубах сверлят небольшие дырочки, затем трубу обматывают геотекстилем или агроволокном и закрепляют его проволокой.На дно толстых труб насыпают керамзит для дренажа, затем вставляют тонкие трубы, по которым будет подаваться вода и удобрения, а затем уже засыпают всю оставшуюся часть плодородным грунтом, а в отверстия сверху сажают рассаду.Трубы для полива подключают к автоматизированной системе полива или большой емкости с водой, поднятой под самый потолок теплицы. Широкие трубы ПВХ с обеих сторон закрывают заглушками, чтобы вода не вымывала грунт.Каждый взрослый куст клубники нуждается в 3-5 литрах грунта.Для самых маленьких теплиц, например, полускатных, пристроенных к одной из стен дома, или зимних садиков, подойдет выращивание клубники в горшках. Этот вариант не подходит для бизнеса, однако может существенно разнообразить рацион вашей семьи зимой и в холодное время года.Полив, досвечивание и подкормка остаются такими же, как и в больших теплицах, однако небольшое количество кустов сведет время ухода за клубникой к минимуму.Клубника зимой в теплице нуждается в особом уходе и пристальном, практически ежеминутном внимании. Ведь стоит один раз переохладить или недокормить растения, и вся плантация может сбросить урожай или погибнуть, а весь труд и вложения окажутся напрасными.После того как постройка и техническое оснащение теплицы закончены, самое время заняться подготовкой почвы. Если для вас выращивание ягод – это бизнес, и вы хотите точно знать, сколько кустов клубники посадить в теплице, чтобы было выгодно ее выращивать, то экономить на грунте не следует. Возьмите кокосовое волокно, минеральную вату или готовый субстрат.Если же вы растите ягоды исключительно для своих нужд, то грунт можно подготовить самостоятельно. Для этого пролейте огородную землю слабым раствором марганцовки, внесите в нее по ведру перепревшего навоза и низинного торфа, полведра речного крупнозернистого песка, 70 г суперфосфата, 2 стакана золы и 20 г карбамида на 1 кв.м. Тщательно перемешайте полученный грунт, удалите все камни, растительные остатки, личинки и яйца насекомых.От условий выращивания кустиков зависит, как скоро на клубнике появятся первые цветы и завязи. Как правило, для каждого сорта необходимы особые условия посадки и выращивания. Но есть и общие для всех правила, которые гарантируют хороший урожай.Во время высадки рассады температура в теплице должна быть 10-12°C, во время роста зелени ее поднимают до 20°C, а к цветению до 24°C.Оптимальная влажность в теплице составляет порядка 85% во время посадки, и не выше 70% при цветении клубники.Вода при поливе не должна попадать на цветки и листья, поэтому капельный полив клубнике необходим.Помимо окон для проветривания, которые можно открывать летом и в положительную температуру, на зимнее время должна быть продумана система принудительной вентиляции.Клубнике необходим световой день продолжительностью не менее 8 часов. При таких условиях она зацветет через две недели после посадки, а ягоды завяжет через полтора месяца. Если же увеличить световой день вдвое, то первые цветки появятся уже через 10 дней, а ягоды – на 35-37 сутки. Досвечивать клубнику непрерывно нужно только в пасмурные дни, в остальное же время можно делать это ранним утром (до появления солнца) и после его захода.Каждые 14 дней клубнику необходимо подкармливать. Для этого можно брать готовые питательные растворы или приготовить смесь из 40 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата, 10 г калийной соли на ведро воды.В теплых и влажных условиях теплицы отлично развивается не только клубника, но и пораженные столь неожиданными для зимы условиями вредители и болезни. Атаковать зимнюю теплицу они примутся с утроенной силой, поэтому лучше не забывать о профилактике, чтобы не лишиться столь дорого достающихся ягод.Все болезни, характерные для клубники на улице, встречаются и у ее тепличных родственников, да и лечение ничем не отличается.сажайте только здоровую рассаду;не перебарщивайте с азотными удобрениями и не пропускайте калийно-фосфорные подкормки;своевременно удаляйте больные, засохшие или сломанные листья и стебли;жертвуйте заболевшими кустиками, если не получилось спасти их при появлении первых признаков заболевания;до появления завязей обрабатывайте кусты препаратами Фитоспорин, Алирин или Глиокладин с целью профилактики заболеваний.Теперь, когда вы знаете, как непросто выращивать клубнику в теплице круглый год, вы поймете, почему зимой эти ягоды так дорого стоят, и на прилавках их можно встретить нечасто.