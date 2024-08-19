Почему с такой теплотой вспоминают «ламповые» советские радиолы

Музыкальные советские радиолы - это радиоаппараты, которые были популярны в СССР. Они представляли собой специальные устройства для прослушивания радиостанций и музыкальных грампластинок, на которых вещали музыку, новости, передачи и другие программы. Выпускалось таких аппаратов много, они были громоздкими, но считались очень современной и модной аппаратурой.
Советская радиола /Фото:rw6ase.narod.ru
Музыкальные советские радиолы имели классический дизайн, часто выполненный в дереве или пластике, с крупными кнопками и ручками для переключения волны и регулировки громкости. В них можно было настроить различные радиостанции, и каждая радиола имела свой особый характерный звук. Так же были радиолы, на которых моно было послушать музыку с грампластинок. Пик популярности таких устройств пришёлся на шестидесятые и семидесятые годы.
Слушая радио на таких аппаратах, люди могли услышать широкий спектр музыкальных жанров - от классики до модных советских хитов. Музыкальные радиолы были популярны не только среди взрослых, но и среди детей и подростков, которые с удовольствием слушали своих любимых артистов и исполнителей.
Различных моделей довольно много /Фото:imghub.ru
Сегодня музыкальные советские радиолы стали коллекционными предметами и атрибутами ностальгии по прошлыми временами. Некоторые люди активно коллекционируют и восстанавливают старые радиолы, чтобы наслаждаться их уникальным звучанием и атмосферой.
Особенности звучания музыкальных советских радиол включали в себя некоторые характеристики, которые делали их узнаваемыми и популярными среди слушателей. Советские радиолы имели отличительный теплый и насыщенный звук благодаря использованию ламповых усилителей. Это создавало особую атмосферу при прослушивании музыки, делая звучание более глубоким и объемным.
А такж простой и надежный дизайн, который сочетал в себе стойкость и эстетику. Это делало их популярными не только как источники музыки, но и как элементы интерьера.
Хорошо вписывалась в интерьер /Фото:dpkgroup.ru
Слушались на них немногочисленные станции, в каждой республике были советские радиостанции - Всесоюзное радио и Маяк, а также местная. Всесоюзное радио, основанное в 1924 году, было голосом государства, его целью было информирование и просвещение населения. Радиостанция вещала новости, культурные программы, музыку, а также передавала речи лидеров страны. Голос дикторов Всесоюзного радио стал символом эпохи.
Маяк, основанный в 1964 году, был более молодым и свежим голосом на радиоволнах. Радиостанция отличалась от Всесоюзного радио своим акцентом на музыкальные программы, а также круглосуточным вещанием. Маяк стал популярным среди молодежи за свои передачи о музыке и культуре, что делало его альтернативой. С распадом Советского Союза и приходом новых технологий роль традиционных радиостанций стала меняться.
Популярная была станция /Фото:militariorg.ucoz.ru
Ригонда-Моно: культовый музыкальный центр СССР
Ригонда /Фото:kuhnianasha.ru
Радиола «Ригонда-Моно», сходящая с конвейеров Рижского радиозавода с 1963 года, представляла собой многофункциональное устройство, объединявшее радиоприемник для широкого диапазона частот и виниловый проигрыватель. Оптимальное соотношение цены и качества сделало этот аппарат невероятно популярным музыкальным центром на просторах Советского Союза.
Несмотря на ограниченный частотный диапазон, радиоприемник «Ригонда-Моно» впечатляла слушателей приятным и насыщенным звучанием. Электропроигрыватель, хотя и не отличался выдающимися техническими характеристиками, имел разъем для внешних источников. Это позволяло существенно улучшить ситуацию, подключив к радиоле более качественный проигрыватель или даже магнитофон.
Беларусь Р-101-Л: достойная альтернатива
Беларусь /Фото:dzen.ru
С 1966 года Минский радиозавод выпускал ламповую радиолу «Беларусь Р-101-Л», которая стала достойным конкурентом популярным моделям того времени. Она выделялась элегантным дизайном и возможностью более тонкой настройки звука благодаря ручному регулированию тембра и баланса.
В дополнение к стандартным диапазонам УКВ и СВ, радиола имела возможность приема на длинных, средних и коротких волнах, что обеспечивало еще более широкий охват радиостанций. Высокое качество сборки и надежность сделали её мечтой меломанов того времени и позволили стать одним из самых востребованных радиотехнических устройств в СССР.
Этот музыкальный аппарат был оснащён радиоприёмником для большого количества диапазонов и трёхскоростным проигрывателем виниловых пластинок. Акустическая система радиолы включала четыре широкополосных динамика, установленных на фронтальной и боковых панелях корпуса, что обеспечивало более насыщенное и объемное звучание. Мощности хватало для озвучивания небольших и средних помещений. У радиолы были ножки, и хотя ее внешний вид был привлекательным, он не отличался роскошью.
Ригонда-Стерео: новый взгляд на стерозвучание
Ригонда стерео /Фото:rdwiki.com
В 1963 году Рижский радиозавод выпустил инновационную стереофоническую радиолу под названием «Ригонда-Стерео». Этот выпуск стал значимым шагом в развитии стереозвучания в СССР. Особенностью новой радиолы была оригинальная конструкция акустических систем: устанавливалась пара динамиков, а излучатели размещались по бокам корпуса.
Успех радиолы был настолько велик, что ее экспортировали за рубеж под названием «Rigonda-Stereo». Экспортная модификация свидетельствовала о высоком уровне качества и признании «Ригонды-Стерео» на международном рынке. Однако в СССР стоила она немало — 230 рублей.
Эстония-3: превосходный вариант по всем параметрам
Эстония /Фото:rt20.getbb.ru
Таллинский завод «Пунане РЭТ» был широко известен благодаря своей превосходной аудиотехнике. И в 1963 году завод выпустил радиолу «Эстония-3», включающую в себя основной блок с радиоприемником и проигрывателем виниловых пластинок. Напольная акустическая система была оборудована парой широкополосных динамиков и выпускалась как в монофоническом, так и в стереофоническом варианте. Такое устройство считалось роскошью и стоило около 299 рублей.
Симфония-2: купил и сразу включил
Симфония /Фото:20-wek.ru
Рижский радиозавод 1967 году представил радиолу «Симфония-2». В данной модели появилась возможность прослушивания стереозвука в эфирном вещании сразу после приобретения.
Конструкция трехполосной конфигурации, укомплектованной высококачественными динамиками, и закрытый ящик с двумя дополнительными отсеками существенно улучшили воспроизведение низких частот. Радиола обладала и трехскоростным проигрывателем для виниловых пластинок с простым управлением. На тыльной стороне располагался разъем для подсоединения внешнего магнитофона с более высокими качественными характеристиками звука. Кроме этого, появились стандартные динамики с бумажными диффузорами, которые успешно передавали музыку.
Эстония-Стерео: новый взгляд на знакомую радиолу
Эстония стерео /Фото:schems.ru
В 70-х годах была выпущена модифицированная версия радиолы «Эстония-Стерео», где виниловый проигрыватель был отдельным блоком. Это позволило сократить размеры радиолы, а проигрыватель легко снимать и хранить при необходимости. С выходной мощностью устройства можно было организовать небольшие домашние вечера с музыкой.
Звучание радиолы воспроизводило мягкие и выразительные винтажные звуки. Стоимость модели составляла 420 рублей, что соответствовало нескольким среднемесячным заработным платам в то время.
Симфония-3: закат эпохи лампового звука
Ещё одна Симфония /Фото:zelengarden.ru
Радиола «Симфония-3», выпущенная в 1971 году легендарным Рижским радиозаводом, закатом ламповой эры в мире аудиотехники. Эта модель претерпела значительные внешние изменения, перемещение отсека для винилового проигрывателя в нижнюю часть корпуса; уменьшение высоты штатных колонок при сохранении их глубины.
В техническом плане устройство осталось тем же, радиоприемник с системой автоматической подстройки частоты; трехскоростной проигрыватель виниловых пластинок. А также двухтактный стереоусилитель уверенно справлялся с трёхполосными акустическими системами, оснащёнными лёгкими бумажными басовиками и обладающими высокой чувствительностью.
Было и много других хороших радиол /Фото:Pinterest
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