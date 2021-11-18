Пирамиды с двойным дном: цивилизация майя открыла новые тайны

Американские археологи сделали удивительное открытие, которое может стать ключом к пониманию всей культуры майя. Многослойный памятник, известный как Эль-Кастильо, или Храм Кукулькана расположен на полуострове Юкатан в Мексике. Его двойная структура обнаружилась еще в 1930-е годы, однако ученые и не подозревали, что это лишь начало истории.
Древний город
Майя покинули свою таинственную столицу за несколько веков до начала испанской колонизации Америки. Завоеватели нашли лишь покинутые дома и храмы, величие которых не подвластно самому Времени. Десятилетиями ученые бились над тайнами Чичен-Ицы — города, признанного ЮНЕСКО одним из новых чудес света. Миллионы туристов должны были уже обшарить все строения вдоль и поперек, но ученые по-прежнему открывают все новые и новые тайны в руинах древней культуры.
Виртуальное зрение
Чтобы пробиться сквозь толщу вековых стен археологи воспользовались технологией 3D визуализации электрической томографии. Идея проверить давно известную пирамиду заново пришла в голову главному научному сотруднику экспедиции, Рене Чавесу Сегуру. Правда, Сегуру намеревался таким образом лишь проверить толщину видимых стен — и очень удивился, обнаружив на экране сканера потайное помещение.
Матрешка индейцев
Оказалось, что вся пирамида выстроена по принципу русской матрешки. Крупнейшая из трех (она была построена между 1050 и 1300 до н.э. ) представляет собой лишь некую прелюдию к настоящей тайне. Второе строение археологи датируют 800-1000 годами до н.э. Третье, самое меньшее, построено между 550 и 800 годами до н.э. Эта тайная пирамида относится к вершине классического периода цивилизации майя.
Маленький тайник
Для археологов новое случайное открытие Сегуру стало настоящим подарком. Ученые считают, что запечатанное помещение внутри меньшей пирамиды даст нам возможность пролить свет на причины внезапного упадка цивилизаций майя, начавшейся примерно в этот период. Кроме того, в небольшой камере вполне может оказаться погребальное ложе одного из древних правителей великой культуры. Традиционно в склеп вождя майя клали перечень его достижений при жизни — Рене Сегуру считает, что обнаружил именно такую пирамиду.
Подземное озеро
Еще один сюрприз ожидал исследователей после вторичного обследования меньшей пирамиды. Оказалось, что фундамент ее основания скрывает потайной туннель, ведущий к подземному озеру. Скорее всего, майя наделяли этот водоем мистическими свойствами. По одной из наиболее вероятных теорий, индейцы могли считать подземный водоем преддверием потустороннего мира. Пройдя через все три пирамиды, священнослужитель добирался до царства мертвых, где черпал мистическую силу для всего народа.
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