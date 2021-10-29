Южный казуар - птица-красавица, способная убить человека одной левой

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Южный казуар.

Длинные ресницы





Южный казуар.





Казуары живут в Австралии и Новой Зеландии.





Южный казуар (шлемоносный казуар) - это очень крупная птица, ее рост достигает полтора метра, а вес вполне может быть 80 кг, причем женские особи крупнее мужских. Но даже самые



Красивая птица из Австралии.





На данный момент из всех южных казуаров наиболее дружелюбным является Берни - его четыре года назад спасла Тайская Организация по Спасению Дикой Природы из зоопарка, в котором Берни прожил 10 лет. На момент спасения самочувствие птицы было Тем более, что теперь и условия у птицы достаточно приемлемые - у него появилась хорошая еда и достаточно места для бега и игр.



Южный казуар с птенцом.





Но работники центра признаются, что даже несмотря на необычную для казуаров дружелюбие Берни, они все равно всего крайне осторожны, когда им приходится иметь дело с птицей. "Если вы посмотрите на его сильные ноги и когти, похожие на кинжалы, вы бы тоже



Красавец Берни.





Казуары и правда совершенно не безобидные птицы - их голова "оснащена" выростом, который называют шлемом за его функцию защиты от нападающего. Ноги казуаров невероятно сильные - эти птицы могут бегать со скоростью 50 км в час, а их 10-сантиметровые когти могут навести ужас одним только своим видом. Казуров нередко называют "живыми динозаврами," но в этом, на самом деле, есть доля правды: казуары являются ближайшими родственниками велоцирапторам.



Берни прожил 10 лет в зоопарке.





Несмотря на дружелюбие Берни, работники центра все равно не теряют бдительности.





Собственно, именно эти сильные ноги и опасные когти делают южных казуаров самыми опасными птицами в мире. Казуары живут в джунглях Австралии и Новой Зеландии и предпочитают такие места, где шансов встретить



Мощные лапы южного казуара.





За всю историю официально зафиксировано всего один смертельный случай от нападения казуаром: в 1926 году подросток пытался напасть на птицу, за что был атакован в ответ. Помимо этого происшествия случалось также множество других нападений, которые приводили к серьезным ранениям, но все же не к смертельным. В 2012 году,



Осторожно, возможна встреча с казуарами.





Но на самом деле человек для казуара гораздо опаснее, чем наоборот. Большое количество птиц ежегодно погибает на дорогах, попадая под проезжающие мимо автомобили.



Казуары стараются избегать встреч с людьми.





Южный казуар.



Длинные ресницы , яркий синий цвет и блестящие черные перья, похожие на мех, способны обмануть людей - за всей этой красотой и экзотичностью стоит довольно агрессивный характер, а главное - возможность нанести смертельные ранения любому, кто даже теоретически может представлять опасность для этих птиц.Южный казуар (шлемоносный казуар) - это очень крупная птица, ее рост достигает полтора метра, а вес вполне может быть 80 кг, причем женские особи крупнее мужских. Но даже самые мелкие из казуаров - определенно не те животные, которых можно погладить или с которыми можно сделать селфи: чаще всего нападения на людей случаются именно по причине того, что любопытные туристы пытаются поближе сфотографировать казуаров, нарушая тем самым спокойствие птицы.На данный момент из всех южных казуаров наиболее дружелюбным является Берни - его четыре года назад спасла Тайская Организация по Спасению Дикой Природы из зоопарка, в котором Берни прожил 10 лет. На момент спасения самочувствие птицы было тяжелым - у него был сильно поврежден клюв и глаза, он едва мог держаться на ногах. Берни потребовалось несколько месяцев интенсивной терапии, чтобы привести его если не в идеальное, то хотя бы в просто в хорошее состояние.Тем более, что теперь и условия у птицы достаточно приемлемые - у него появилась хорошая еда и достаточно места для бега и игр.Но работники центра признаются, что даже несмотря на необычную для казуаров дружелюбие Берни, они все равно всего крайне осторожны, когда им приходится иметь дело с птицей. "Если вы посмотрите на его сильные ноги и когти, похожие на кинжалы, вы бы тоже были очень и очень осторожны."Казуары и правда совершенно не безобидные птицы - их голова "оснащена" выростом, который называют шлемом за его функцию защиты от нападающего. Ноги казуаров невероятно сильные - эти птицы могут бегать со скоростью 50 км в час, а их 10-сантиметровые когти могут навести ужас одним только своим видом. Казуров нередко называют "живыми динозаврами," но в этом, на самом деле, есть доля правды: казуары являются ближайшими родственниками велоцирапторам.Собственно, именно эти сильные ноги и опасные когти делают южных казуаров самыми опасными птицами в мире. Казуары живут в джунглях Австралии и Новой Зеландии и предпочитают такие места, где шансов встретить людей меньше всего. При встрече с человеком они стараются избежать прямого столкновения, но если человек подбирается к ним слишком близко, за атакой дело не постоит. Летать казуары не умеют, зато отлично прыгают - и если на вас с полтораметровой высоты летит огромная 80-килограмовая птица с 10-сантиметровыми когтями, шансов спастись или избежать столкновения у вас, скажем честно, будет немного. Особенно агрессивными эти птицы становятся, когда они откладывают яйца или у них уже проклевываются птенцы.За всю историю официально зафиксировано всего один смертельный случай от нападения казуаром: в 1926 году подросток пытался напасть на птицу, за что был атакован в ответ. Помимо этого происшествия случалось также множество других нападений, которые приводили к серьезным ранениям, но все же не к смертельным. В 2012 году, например , казуар столкнул туриста в Австралии с двухметровой скалы у воды после того, как фотограф разозлил птицу, пытаясь сфотографировать ее с близкого расстояния.Но на самом деле человек для казуара гораздо опаснее, чем наоборот. Большое количество птиц ежегодно погибает на дорогах, попадая под проезжающие мимо автомобили. Люди вырубают деревья, так что среда обитания казуаров становится все меньше и меньше. И даже в еще оставшихся джунглях жизнь для птиц не так проста, так как все леса в Австралии так или иначе пересечены трассами, и для добычи себе еды (казуары питаются фруктами) или воды, птицам необходимо пересекать дороги.











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