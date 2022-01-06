Идеи рождественского оформление интерьера

Сегодня мы поделимся удачными идеями, которые помогут преобразить любой интерьер перед Рождеством. Гарантированно, в доме появится особая атмосфера, которая подарит праздничное настроение. В такой обстановке невозможно грустить.
1. Шикарный венок
Его можно быстро сделать своими руками. Нам понадобятся немного шишек, небольшая веточка ели и, конечно же, игрушки. Если есть дети или племянники, их можно привлечь к работе. Творческий процесс эмоционально сближает и заряжает позитивом. Не забудьте сделать фото на память.
2. Свечи в изумительных подсвечниках
Глядя на них, сразу становится понятно, что совсем скоро наступит Рождество. Подсвечники можно сделать из пустых бутылок, снежинок и шишек. Они создают уют. Можно использовать в качестве зонирования комнаты.
3. Бутылка с гирляндой
Сколько бы человеку ни было лет, гирлянды всегда будут ассоциироваться с волшебством. Идею легко повторить. При выключенном свете импровизированная декорация выглядит еще лучше, чем на этой фотографии.
4. Тематическая композиция
Здесь отображена история возникновения Рождества. Можно поставить композицию у себя дома или подарить близкому человеку. Он обязательно это оценит.
5. Поздравительные надписи
Они мгновенно украшают интерьер. Как говорится, ничто не дается нам так дешево и не обходится так дорого, как вежливость и доброжелательность.
6. Креативное печенье
Какой же праздник обходится без мучных изделий?! Печенье можно купить в кондитерской или испечь в духовке. Они украсят любой стол.
7. Красивая корзинка с гостинцами
Главное ‒ не подарок, а внимание. Упаковка подчеркивает важность присутствия человека в жизни. Наполнить корзинку можно по своему вкусу.
8. Прозрачные коробки с елочными игрушками
Этой хитростью пользуются многие дизайнеры. Она создает уютную атмосферу, хочется отдохнуть от суеты, мечтать и радоваться жизни.
9. Необычные мандаринки
Цитрусовая тематическая поделка никого не оставит равнодушным. Она выглядит как шедевр мирового искусства, хотя в принципе здесь нет ничего сложного. Нужно немного мандаринов или апельсинов. Кожуру надо аккуратно украсить гвоздикой.
10. Бесподобные гирлянды и лампочки
Их много не бывает, чем больше ‒ тем лучше. Жизнь наполнится светом, моментально появляется праздничная атмосфера. Создается ощущение уверенности в том, что все обязательно будет хорошо.
Лайфхаки проверенные, их можно использовать во время праздничного оформления своего жилища. При желании можно внести свои корректировки. Нужно помнить, что обязательным условием успеха является гармония.
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