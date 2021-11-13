Как размножить фикус

Размножить фикус сможет каждый, и есть два главных способа — листом и листом с веткой. Они различаются тем, что последний способ применяется в том случае, если фикус сильно вытянулся и его необходимо омолодить.



Для размножения листом осторожно оторвите лист фикуса. Выбирайте здоровый, без пятен, сочный лист. Поместите его в прозрачный стакан с водой и поставьте в солнечное место без прямых лучей.



Через 10 дней лист выпустит первые корни. В через 30-45 дней корневая система разовьётся достаточно, чтобы лист можно было пересадить в собственный горшок.



Через некоторое время лист даст росточки, и молодое растеньице начнёт развиваться.



Для второго способа необходимо обрезать фикус примерно посередине.



И отрезать верхнюю часть, так как она слишком молодая для укоренения.





Получившиеся 3 листа разделить между собой с кусочками веток.



И также каждый поставить в воду.



Ещё через 40-45 дней веточку фикуса можно будет высадить в землю.



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