Размножить фикус сможет каждый, и есть два главных способа — листом и листом с веткой. Они различаются тем, что последний способ применяется в том случае, если фикус сильно вытянулся и его необходимо омолодить.
Для размножения листом осторожно оторвите лист фикуса. Выбирайте здоровый, без пятен, сочный лист. Поместите его в прозрачный стакан с водой и поставьте в солнечное место без прямых лучей.
Через 10 дней лист выпустит первые корни. В через 30-45 дней корневая система разовьётся достаточно, чтобы лист можно было пересадить в собственный горшок.
Через некоторое время лист даст росточки, и молодое растеньице начнёт развиваться.
Для второго способа необходимо обрезать фикус примерно посередине.
И отрезать верхнюю часть, так как она слишком молодая для укоренения.
Получившиеся 3 листа разделить между собой с кусочками веток.
И также каждый поставить в воду.
Ещё через 40-45 дней веточку фикуса можно будет высадить в землю.
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Как размножить фикус
Размножить фикус сможет каждый, и есть два главных способа — листом и листом с веткой. Они различаются тем, что последний способ применяется в том случае, если фикус сильно вытянулся и его необходимо омолодить.
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