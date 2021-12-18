Хобби, которые поспособствуют развитию мышления

Старению подвержено не только наше тело, но и мозг. Увы, сохранить память, ясный ум и интеллект в преклонном возрасте удается далеко не всем. Даже у взрослого здорового человека проявляется естественное ухудшение когнитивных функций.



Тем не менее, нейрофизиологи уверены — если правильно питаться, вести активный образ жизни и посвящать время определенным занятиям, развивающим мозг, в старости вы будете умнее всех!







Вот 12 самых интересных и полезных хобби для развития мозга. Выберите одно или несколько и посвящайте им хотя бы полчаса в день!





Медитация

Работа в саду



снижаете уровень кортизола – гормона стресса;



заряжаетесь позитивом;



гордитесь своими достижениями;



выполняете физическую работу;



снижаете риск деменции на 36%;



проводите время на свежем воздухе.



Приготовление пищи

Чтение

Игра на музыкальном инструменте

Игра в шахматы

Танцы

Командные виды спорта

Боевые искусства

Вязание

Письмо

Изучение языков