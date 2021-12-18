Хобби, которые поспособствуют развитию мышления

Старению подвержено не только наше тело, но и мозг. Увы, сохранить память, ясный ум и интеллект в преклонном возрасте удается далеко не всем. Даже у взрослого здорового человека проявляется естественное ухудшение когнитивных функций.
Тем не менее, нейрофизиологи уверены — если правильно питаться, вести активный образ жизни и посвящать время определенным занятиям, развивающим мозг, в старости вы будете умнее всех!
Вот 12 самых интересных и полезных хобби для развития мозга. Выберите одно или несколько и посвящайте им хотя бы полчаса в день!
Медитация
Медитация помогает снизить уровень стресса, давление крови, укрепить иммунную систему и улучшить способность концентрироваться.
Всего десять минут полной релаксации вернут Вам отличное настроение и помогут мозгу работать лучше.
Работа в саду
Садоводство – на удивление полезное хобби для мозга. Когда Вы проводите время, выращивая овощи и фрукты, Вы:
- снижаете уровень кортизола – гормона стресса;
- заряжаетесь позитивом;
- гордитесь своими достижениями;
- выполняете физическую работу;
- снижаете риск деменции на 36%;
- проводите время на свежем воздухе.
Приготовление пищи
Исследования показывают, что люди, которые готовят кушать дома, ведут в целом более здоровую жизнь. Помимо этого, они имеют возможность выбрать максимально здоровые продукты и насладиться процессом приготовления, что благотворно сказывается на состоянии мозга.
Чтение
Чтение учит разум фокусироваться, расширяет словарный запас, развивает воображение, аналитические способности и делает мозг более активным. Помимо этого, чтение – один из лучших способов борьбы со стрессом (уровень стресса снижается на 69%).
Чтение перед сном помогает быстрее погрузиться в крепкий и здоровый сон.
Игра на музыкальном инструменте
Игра на музыкальном инструменте способствует когнитивному развитию, улучшает координацию и мелкую моторику. Как у детей, так и у взрослых игра на музыкальном инструменте повышает уровень IQ.
Игра в шахматы
Игра в шахматы, несомненно, является одним из лучших хобби для мозга: во время игры развиваются оба полушария мозга, улучшается память и улучшается стратегическое мышление.
Танцы
Танцы – это не только отличная физическая тренировка, которая снижает уровень стресса и повышает уровень серотонина. Танцы – это также способ стать умнее, поскольку для запоминания и воспроизведения различных комбинаций движений Вы активно задействуете различные области мозга.
Командные виды спорта
Играя в команде, Вы получаете множество преимуществ: подвижность, новые друзья и общение. Исследование показывают, что отсутствие общения негативно сказывается как на состоянии мозга, так и на общем состоянии здоровья. Поэтому баскетбол, футбол, волейбол и прочие командные виды спорта станут отличным способом провести время с пользой.
Боевые искусства
Помимо очевидного преимущества – умения постоять за себя – боевые искусства отлично развивают мозг, повышая способность концентрироваться, удерживать равновесие, а также достичь единства разума и тела.
Вязание
Эксперты утверждают, что вязание – отличный способ борьбы с тревожностью, беспокойством, депрессией и хронической болью. Преимущества работы руками можно сравнить с эффектом медитации. Вязание активирует парасимпатическую нервную систему и притупляет реакцию «бей или беги».
Письмо
Ведение дневника, журнала или блокнота, в котором Вы записываете свои мысли, идеи, цели и т.д. помогает решить множество проблем и служит своеобразным механизмом снятия стресса. Более того, письмо помогает лучше запоминать информацию.
Изучение языков
Мозг полиглотов работает иначе по сравнению с мозгом человека, который владеет всего одним языком. Изучение иностранного языка сделает Вас умнее. Помимо этого, Вы сможете общаться с иностранцами, познавая их культуру. Все это помогает снизить риск деменции.
Помимо вышеперечисленного, отличным лекарством для мозга и всего тела является смех, который называют активной медитацией. Какое бы хобби для мозга Вы не выбрали, смех всегда станет отличным дополнением к любому занятию – он поможет снять стресс и расслабиться! Надеемся, благодаря нашим рекомендациям Ваш мозг будет активным и здоровым даже в старости.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии