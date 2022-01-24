С ног на голову, или добро пожаловать в XXI век

Кого он ждёт? Автор: Алексей Кондаков.
Несмотря на то, что творчество Алексея Кондакова вызывает противоречивые мнения и споры, тем не менее, оно не остаётся без внимания, с каждым днём обретая всё большую армию поклонников. В своих работах он мастерски обыгрывает привычные жизненные ситуации, в которых персонажи прошлых времён не без труда справляются с современными проблемами.
Ну, кто бы мог подумать, что однажды в XXI веке по улицам современных городов будут «расхаживать» герои старинных полотен? Но так уж вышло, что по задумке украинского графического дизайнера Лёши Кондакова все они благополучно перекочевали в наш мир, где в очередной раз и столкнулись с повседневной рутиной современности. И подумаешь, что очаровательные девицы Античных времён торгуют сигаретами, «скачут» среди ночи под дождём, развешивают во дворе бельё или же тайно целуются в авто-магазине. Ведь, по сути, жизнь - странная штука, полная тайн и сюрпризов...
Незатейливые работы Алексея Кондакова.
Жизнь, такая жизнь. Автор: Алексей Кондаков.
Большая стирка. Автор: Алексей Кондаков.
Суровые реалии современных будней. Автор: Алексей Кондаков.
Стирка, сушка, глажка. Автор: Алексей Кондаков.
Утро понедельника. Автор: Алексей Кондаков.
Эх, а на улице однако дождливо! Автор: Алексей Кондаков.
А что вы предпочитаете? Автор: Алексей Кондаков.
Дамы в магазине комиксов. Автор: Алексей Кондаков.
Концерт по заявкам. Автор: Алексей Кондаков.
Пока никто не видит. Автор: Алексей Кондаков.
Что там? Автор: Алексей Кондаков.
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