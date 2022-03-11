Доля правды: Злободневные саркастические иллюстрации малайзийского художника

На пляже. Автор: Chow Hon Lam.
Малайзийский художник Чоу Хон Лам (Chow Hon Lam) уверен, что иллюстрации, которые содержат в себе юмор и иронию, никогда не останутся без внимания. В своих работах он отображает шуточные ситуации и случаи из повседневной жизни, акцентируя внимание на том, что в современном мире моральные принципы обесцениваются с каждым днём.
Жизнь – непредсказуемая, забавная, а порой и вовсе беспощадная штука, по крайней мере, так считает Чоу. Многие из его рисунков стали «вирусными» в Интернете, а вот некоторые придётся пересмотреть несколько раз, чтобы до конца понять задумку автора. Ежедневно он создаёт по одной картинке, добавляя их в свой проект «Летучая мышь 365». Так же его работы можно увидеть не только во всемирной паутине, но и на футболках случайных прохожих, которые так же являются поклонниками творчества Хона.
Рад тебя видеть. Автор: Chow Hon Lam.
Национальные животные. Автор: Chow Hon Lam.
Копилка. Автор: Chow Hon Lam.
Суши? Автор: Chow Hon Lam.
Как я не люблю свою работу. Автор: Chow Hon Lam.
Взрывные бананы. Автор: Chow Hon Lam.
Стоять! Автор: Chow Hon Lam.
Фас-фуд. Автор: Chow Hon Lam.
Солнечные ванны. Автор: Chow Hon Lam.
Ух, горячая штучка! Автор: Chow Hon Lam.
Мороженко. Автор: Chow Hon Lam.
Кассета. Автор: Chow Hon Lam.
Натуральный продукт. Автор: Chow Hon Lam.
Одолжите одно? Автор: Chow Hon Lam.
Марафон. Автор: Chow Hon Lam.
С Днём Рождения. Автор: Chow Hon Lam.
Помогите! Автор: Chow Hon Lam.
Приветствую. Автор: Chow Hon Lam.
Горка. Автор: Chow Hon Lam.
Гамак. Автор: Chow Hon Lam.
Парк. Автор: Chow Hon Lam.
На свободу. Автор: Chow Hon Lam.
Ты такая сладкая... Автор: Chow Hon Lam.
Чипсы. Автор: Chow Hon Lam.
Пончики. Автор: Chow Hon Lam.
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