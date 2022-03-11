Доля правды: Злободневные саркастические иллюстрации малайзийского художника





На пляже. Автор: Chow Hon Lam.

Малайзийский художник Чоу Хон Лам (Chow Hon Lam) уверен, что иллюстрации, которые содержат в себе юмор и иронию, никогда не останутся без внимания. В своих работах он отображает шуточные ситуации и случаи из повседневной жизни



Малайзийский художник(Chow Hon Lam) уверен, что иллюстрации, которые содержат в себе юмор и иронию, никогда не останутся без внимания. В своих работах он отображает шуточные ситуации и случаи из повседневной жизни , акцентируя внимание на том, что в современном мире моральные принципы обесцениваются с каждым днём.

Рад тебя видеть. Автор: Chow Hon Lam.

Национальные животные. Автор: Chow Hon Lam.

Копилка. Автор: Chow Hon Lam.

Суши? Автор: Chow Hon Lam.

Как я не люблю свою работу. Автор: Chow Hon Lam.

Взрывные бананы. Автор: Chow Hon Lam.

Стоять! Автор: Chow Hon Lam.

Фас-фуд. Автор: Chow Hon Lam.

Солнечные ванны. Автор: Chow Hon Lam.

Ух, горячая штучка! Автор: Chow Hon Lam.

Мороженко. Автор: Chow Hon Lam.

Кассета. Автор: Chow Hon Lam.

Натуральный продукт. Автор: Chow Hon Lam.

Одолжите одно? Автор: Chow Hon Lam.

Марафон. Автор: Chow Hon Lam.

С Днём Рождения. Автор: Chow Hon Lam.

Помогите! Автор: Chow Hon Lam.

Приветствую. Автор: Chow Hon Lam.

Горка. Автор: Chow Hon Lam.

Гамак. Автор: Chow Hon Lam.

Парк. Автор: Chow Hon Lam.

На свободу. Автор: Chow Hon Lam.

Ты такая сладкая... Автор: Chow Hon Lam.

Чипсы. Автор: Chow Hon Lam.

Жизнь – непредсказуемая, забавная, а порой и вовсе беспощадная штука, по крайней мере, так считает Чоу. Многие из его рисунков стали «вирусными» в Интернете, а вот некоторые придётся пересмотреть несколько раз, чтобы до конца понять задумку автора. Ежедневно он создаёт по одной картинке, добавляя их в свой проект. Так же его работы можно увидеть не только во всемирной паутине, но и на футболках случайных прохожих, которые так же являются поклонниками творчества Хона.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: