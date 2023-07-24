10 самых дорогих обручальных колец, которые были надеты на пальчики прекрасных женщин

Бейонсе носит на пальце 5 млн долларов.
Обручальное кольцо – непростое украшение. Этот предмет на протяжении веков является символом любви и верности супружеской пары. Безусловно, для семейного благополучия совершенно не важно, какое кольцо надел супруг на палец своей избраннице – простенькое золотое кольцо или изысканную конструкцию, усыпанную россыпью драгоценных камней. В нашем обзоре речь пойдёт о 10 самых дорогих обручальных кольцах, которые были подарены известным на весь мир дамам.
1. Принцесса Диана
Принцесса Диана.
$ 317 200
Это красивое кольцо было инкрустировано синим сапфиром в окружении белых бриллиантов. Кольцо первоначально было подарено принцессе Диане принцем Чарльзом. Сейчас это обручальное кольцо является семейной реликвией, а носит его в данный момент Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская. Кейт Миддлтон часто надевает наряды синего или фиолетового цвета, которые прекрасно сочетаются с 18-каратным обручальным кольцом.
2. Анна Курникова
Анна Курникова.
$ 2,5 млн
Отношения Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса длились столько лет, что многие люди задавались вопросом, сколько же должно пройти, чтобы пара обручилась. Внешний вид кольца знаменитой теннисистки не был традиционным, но его красоту признали все. В центре кольца находится большой розовый бриллиант, а по его бокам — два белых треугольных бриллианта. Иглесиас потратил на кольцо более $ 2 млн, чтобы доказать свои чувства к Анне. Состояние певца оценивается в $ 85 млн.
3. Кэтрин Зета-Джонс
Кэтрин Зета-Джонс.
$ 2,5 млн
Когда Кэтрин Зета-Джонс обручилась с Майклом Дугласом, он потратил на кольцо целых 2,5 млн долларов. Кольцо, украсившее палец Кэтрин, инкрустировано бриллиантом огранки "маркиз" весом 10 карат. Уникальность обручальному кольцу придает то, что основной камень, который окружен более мелкими бриллиантами, установлен горизонтально.
4. Жаклин Кеннеди
Жаклин Кеннеди.
2,6 млн $
Жаклин Кеннеди Онассис известна в первую очередь, как жена президента США Джона Кеннеди. Она также была замужем за Аристотелем Онассисом, который купил ей обручальное кольцо очень сложной формы, украшенное большим изумрудом и бриллиантами различной формы из рудников Лесото. К сожалению, знаменитая первая леди одевала это кольцо стоимостью $ 2,6 млн всего два раза, а остальное время оно хранилось в сейфе. Жаклин, которая скончалась в 1994 году, по-прежнему выступает в качестве эталона моды для многих людей благодаря стильным шляпам и украшениям из жемчуга, которые она любила носить.
5. Мелания Кнаусс-Трамп
Мелания Кнаусс-Трамп.
$ 3 млн
Мелания - жена Дональда Трампа, одного из самых богатых людей в мире. Поэтому неудивительно, что она получила в подарок от будущего мужа обручальное кольцо, которое стоит несколько миллионов долларов. Мелания ничуть не стесняется при любой удобной возможности похвастаться своим кольцом, украшенным огромным бриллиантом изумрудной огранки. Очень часто можно увидеть на фотографиях, как она или отбрасывает челку с лица (причем всегда рукой, на которой надето кольцо) или позирует с рукой на бедре (так, чтобы кольцо было хорошо заметно).
6. Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес.
$ 4 млн
Это не секрет, что актер, певец, танцор, продюсер и предприниматель Дженнифер Лопес несколько раз была замужем. Незадолго до того, как Лопес разорвала отношения с Беном Аффлеком, он подарил ей кольцо с довольно внушительным розовым бриллиантом. Когда Дженнифер обручилась с певцом и актером Марком Энтони, он выбрал Джей красивое кольцо Neil Lane, инкрустированное голубыми бриллиантами весом 8,5 карат.
7. Грейс Келли
Грейс Келли.
$ 4,06 млн
Легендарная актриса Грейс Келли получила от князя Ренье потрясающе изысканное кольцо от Cartier стоимостью более $ 4 млн. Большой бриллиант подходил под любой наряд, который она надевала. Келли прославилась в 1950-х благодаря таким фильмам, как "Поймать вора" и "В случае убийства набирайте М". Прежде, чем она появилась на большом экране, Келли переехала в Нью-Йорк из родной Филадельфии и работала в качестве модели на Бродвее.
8. Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон.
$ 4,7 млн
Когда обручаются двое богатых людей, которых зовут Пэрис, результатом может стать показушная роскошь. Когда наследница сети отелей Пэрис Хилтон была обручена с Пэрисом Лацисом, тот подарил ей кольцо, которое было настолько большим, что его было больно носить. В центре кольца из белого золота находился большой даже по меркам миллионеров прямоугольный бриллиант, подчеркнутый двумя бриллиантами багетной огранки по сторонам. Когда пара рассталась, Хилтон продала кольцо с аукциона, чтобы помочь жертвам урагана Катрина.
9. Бейонсе
Бейонсе.
$ 5 млн
Рэпер Jay-Z так долго ухаживал за певицей Бейонсе, что поклонники начали спорить, встречаются ли они на самом деле. Перед тем, как пара поженилась в Нью-Йорке в квартире Jay-Z в 2008 году, рэпер подарил певице прекрасное кольцо, когда делал ей предложение. Обручальное кольцо украшено бриллиантом в форме восьмиугольника весом 18 карат. Бейонсе носит свое кольцо не так часто, но фотографы всегда стараются сделать снимок этого роскошного украшения.
10. Элизабет Тейлор
Элизабет Тейлор.
$ 8,8 млн
Элизабет Тейлор — обладательница одного из самых дорогих обручальных колец в истории. Актриса, которая стала хорошо известна как своей красотой, так и ролями в фильмах, была замужем несколько раз. Во время брака с Ричардом Бартоном, она получила в подарок кольцо с бриллиантом в 33,19 карата исключительного качества и прозрачности.
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