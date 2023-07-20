Эффективная маска для волос, которую не нужно смывать шампунем

Остановите выпадение и простимулируйте рост новых волос при помощи простой, но очень мощной маски. Её даже не нужно смывать шампунем, достаточно просто ополоснуть волосы — в составе маски нет масляных компонентов.

Вот почему эта маска подойдёт тем людям, которым масло слишком утежеляет и жирнит волосы.







Для этого в супермаркете нужно купить солод, взять 1 ст. л. и залить 3 ст. л. горячей воды (не кипятка). Оставить на 5-7 минут.







Второй компонент маски — никотиновая кислота. Можно взять в ампулах (жидкая форма) или таблетках (твёрдая форма). Если у вас ампулы, то для маски нужна 1 шт. Если же таблетки, то растолките 3 шт. и залейте 1 ст. л. холодной воды, также оставьте на 5-7 минут.







Влейте никотиновую кислоту к набухшему солоду, перемешайте.







Нанесите маску, в первую очередь, на кожу головы, а уже потом остатки распределите по длине. Чтобы маска не падала на лицо и не пачкала одежду, наденьте шапочку для душа, но не укутывайте голову полотенцем. Походите с маской 30-40 минут, затем смойте проточной водой. Маску можно делать 2 раза в неделю до получения видимого эффекта.

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