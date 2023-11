«Грязные танцы» тогда и сейчас

21 августа 1987 года культовый фильм вышел в прокат. От романтической драмы о танцах изначально не ожидали большого успеха, однако картина стала одной из самых кассовых, собрав в год выхода 170 миллионов долларов. Актеры, исполнявшие главные роли, — Дженнифер Грей и Патрик Суэйзи — моментально стали звездами, а незабываемая композиция в конце фильма (I’ve Had) The Time of My Life в исполнении Билла Медли и Дженнифер Уорнс получила «Оскар» и «Золотой глобус» в номинации «Лучшая песня».В последующие годы многие пытались прокатиться на волне успеха первого фильма, сняв продолжение, которое, конечно же, не смогло повторить оригинал. В честь 30-летия выхода картины мы вспоминаем, что стало с актерами фильма.Джонни Касл в исполнении Патрика Суэйзи.У Суэйзи, по которому сходило с ума не одно поколение после выхода этого фильма, была самая продолжительная и удачная карьера из всего актерского состава «Грязных танцев». Последующие фильмы «Дом у дороги» (1989), «Привидение» (1990) и «На гребне волны» (1991) стали хитами. Однако в 2008 году стало известно, что у актера обнаружили рак, и, несмотря на лечение, он скончался год спустя . За кадром «Грязных танцев».Роль Бэби исполнила Дженнифер Грей.Грей до сих пор снимается, недавно появилась в сериале «Красные дубы», однако, как это часто бывает, успеха «Грязных танцев» не повторила. Также актриса озвучивает мультфильмы, а в 2010 году в паре с танцором Дереком Хафом выиграла в финале популярной американской программы ABC «Танцы со звездами» (Dancing with the Stars).В 90-х актриса сделала неудавшуюся ринопластику и в результате, удалив знаменитую горбинку на носу, стала совершенно неузнаваемой. Как сказала сама Дженнифер: «Я зашла в операционную знаменитостью, а вышла никем».Роль Марджори Хаусман, матери Бэби, исполнила Келли Бишоп.Актриса снялась в сериалах «Девочки Гилмор» и «Балерины», играла в театре.Отца Бэби, Джейка Хаусмана, сыграл Джерри Орбах.Наиболее известен по роли детектива Ленни Бриско в сериале «Закон и порядок». Озвучивал Люмьера в диснеевском мультфильме 1991 года «Красавица и чудовище». Умер в 2004 году в возрасте 69 лет.Во время съемок фильма.Роль Лизы Хаусман, сестры Бэби, исполнила Джейн Брукер.Сейчас актриса редко появляется на телеэкранах, переквалифицировавшись в сценариста.Нила Келлермана, богатенького наследника и будущего владельца отеля, сыграл Лонни Прайс.Прайс также поменял актерское поприще на режиссуру, в основном в театре.Владельца семейного отеля Макса Келлермана сыграл Джек Уэстон.Уэстон снимался в Голливуде с 1950-х годов. Его последним фильмом стал «Короткое замыкание 2». Актер умер в 1996 году.Партнершу Джонни по танцам, Пенни Джонсон, сыграла Синтия Родес.Актриса, певица и танцовщица снялась в фильме 1983 года «Танец-вспышка», однако сделала перерыв в карьере после фильма «Проклятие хрустального глаза» 1991 года.На съемках фильма.Роль Билли, кузена Джонни (тот, что с арбузами), исполнил Нил Джоунс.Актер недавно сыграл в сериале «Спаси меня» и появлялся в эпизодах «Закона и порядка».Отрицательного персонажа, официанта Робби, сыграл Макс Кантор.До своей смерти в 1991 году в возрасте 32 лет от передозировки героина Кантор снялся в четырех фильмах, включая «Грязные танцы».Патрик Суэйзи и Дженнифер Грей на вручении «Оскара». К слову, одну из песен фильма — She’s Like the Wind — исполнил Патрик Суэйзи.Финальный танец фильма.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)