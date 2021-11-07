Интересные факты про компьютерные вирусы, которые вам следует знать

Несколько десятилетий назад компьютерные вирусы были, скорее, городской легендой, нежели реальной угрозой, однако спустя годы ситуация кардинально изменилась. В настоящее время вредоносные программы (в народе именуемые вирусами) представляют большую угрозу для всех и вся — от правительств и крупных международных корпораций до малого бизнеса и Интернет-пользователей.



Созданные разными людьми, от опытных хакеров до любителей и даже детей, компьютерные вирусы являются вредоносными программами, которые — при выполнении — создают копии самих себя, внедряясь в код других компьютерных программ, в файлы данных или в загрузочный сектор жёсткого диска.



Вирусы часто выполняют некоторые виды вредоносной деятельности на заражённых хостах: «съедают» место на жёстком диске, потребляют другие ресурсы системы, получают доступ к конфиденциальной информации, повреждают структуры размещения данных, отображают политические или юмористические сообщения на экране пользователя, спамят, устанавливают свои кейлоггеры (программы, регистрирующие нажатия клавиш на клавиатуре) и многое другое.



Нет необходимости говорить, что вредоносное ПО — это сильный раздражитель, который, к тому же, может привести к весьма печальным последствиям.

Информирован — значит, вооружён, подумали мы и составили для вас список из 25 интересных фактов про компьютерные вирусы.Нет ни одного человека в мире, кто не рискует стать объектом вирусной атаки (вне зависимости от того, насколько мощный у него антивирус). Поэтому, чем больше вы будете знать, тем лучше.25. Самым первым компьютерным вирусом был Creeper, обнаруженный в компьютерной сети ARPANET , предшественницы Интернета в начале 1970-ых годов. Это была экспериментальная самоперемещающаяся программа, написанная в 1971 году Бобом Томасом (Bob Thomas), сотрудником компании BBN Technologies.24. В настоящее время существует 3 основные категории вредоносных ПО: вирусы, черви и трояны («троянский конь»). Хотя их поведение отличается друг от друга, все они построены на одних и тех же исходных командах и компьютерной логике.23. Типичный создатель вредоносного ПО — человек мужского пола в возрасте от 14 до 25 лет . Пока известно лишь о нескольких создателях вирусных программ женского пола.22. Почти 70% создателей вирусов работают по контракту на организованные преступные группировки 21. Макровирус и сетевой червь Melissa (март 1999 года) был настолько мощным, что заставил корпорацию Microsoft и другие крупные компании отключить свои системы электронной почты до его полного уничтожения. Вирус Melissa побил все рекорды по скорости распространения.20. До появления локальных компьютерных сетей большинство вирусов распространялось через различные съёмные носители, в частности, через дискеты. С появлением первых персональных компьютеров большинство пользователей регулярно обменивались информацией и программами, записанными на дискеты.19. Согласно Отчёту службы разведки по обеспечению безопасности Microsoft и организации Consumer Reports, 40% домохозяйств США страдают от компьютерных вирусов.18. Amazon.com является самой эксплуатируемой целью для фишинговых атак. За ним идут Apple и eBay 17. Наиболее высокий риск подвергнуться атаке компьютерными вирусами — у США, за ними следует Россия.16. Тем не менее, на территории США написание компьютерного вируса не считается незаконным действием. Некоторые другие страны начинают составлять проекты законов о киберпреступности, которые являются более строгими, чем в Штатах В Германии, например, массовый обмен компьютерными вирусами по любой причине запрещён, а в Финляндии с недавних пор написание вредоносного ПО является незаконным действием.15. С постоянным ростом числа компьютерных вирусов и хакеров появляются новые виды компьютерных преступлений. Сегодня так называемая киберпреступность осуществляет широкий круг деятельности, такой как кибертерроризм, кибервымогательство и кибервойны.14. В наше время более 6.000 новых компьютерных вирусов создаётся и запускается каждый месяц.13. Самым разрушительным компьютерным вирусом всех времён стал почтовый червь MyDoom. Он причинил ущерб в размере $38 млрд. Он быстро распространялся, заражал открытые сети и каждый компьютер с доступом к ним. В 2004 году этот вирус заразил 25% всех электронных писем 12. Стать членом известной международной сети хакеров Anonymous на самом деле очень легко. По этой причине лишь некоторые из них являются элитными хакерами, способными пользоваться уязвимостью систем безопасности в компьютерных системах и писать вирусные программы.11. Вы не заразите компьютер вирусом, лишь прочтя электронное письмо. Вредоносная программа активируется только при открытии ссылки или заражённого приложения к письму . 10. По имеющимся оценкам, до 90% электронных писем содержат вредоносное ПО.9. К 1990 году было известно порядка 50 компьютерных вирусов. В конце 1990-ых количество вирусов резко возросло до 48.000.8. Некоторые авторы вирусов на самом деле могут быть детьми, которые создают их, чтобы просто проверить свои навыки программирования.7. Около 32% всех компьютеров в мире (то есть почти каждый третий компьютер) заражены какой-нибудь вредоносной программой.6. Чтобы обнаружить свои уязвимые места, Facebook платит $500 каждому, кто сможет взломать систему.5. Несмотря на максимальные усилия исследователей и разработчиков в области компьютерной безопасности, в настоящее время не существует антивирусной программы , которая могла бы обнаружить все компьютерные вирусы.4. Вирусы можно писать на разных языках программирования, включая язык ассамблера, сценарные языки (например, Visual Basic или Perl), Java и языки макропрограммирования (например, язык VBA).3. Один из трёх основных видов вредоносных ПО — «троянский конь» — получил своё название из древнегреческой истории о деревянной лошади, которую использовали для того, чтобы помочь греческим войскам незаметно проникнуть в Трою.2. Созданный филиппинскими программистами Реонелом Рамонесом (Reonel Ramones) и Онелом де Гузманом (Onel de Guzman) в 2000 году, компьютерный вирус, известный как ILOVEYOU или LoveLetter, стал самым разрушительным вирусом в мире (попав в Книгу рекордов Гиннесса). По подсчётам, вирус заразил более 3 млн компьютеров по всему миру.1. Современные компьютерные вирусы причиняют экономический ущерб на миллиарды долларов каждый год, вызывая сбои системы, потребляя ресурсы систем компьютеров, повреждая данные , увеличивая расходы на техническое обслуживание компьютеров и так далее.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)