Как приобрести качественную парфюмерию, но не разориться из-за брендового вопроса

1. Купить парфюмированный спрей, а не туалетную воду от обожаемого бренда

Брендовый парфюмированный спрей для тела стоит куда дешевле туалетной воды этого же бренда / Фото: juleriaque.com.ar

2. Найти аналог любимого аромата от западноевропейских производителей бюджетной парфюмерии

В странах Южной Европы производят отличные аналоги брендовых топовых ароматов.

3. Копить на любимые ароматы год, чтобы приобрести во время летнего отдыха в сервисе Duty Free

Просто приобретайте вашу любимую парфюмерию во время летнего отдыха в сервисе Duty Free!seris.c0.pl

4. Поговорить с миловидным продавцом на крытом рынке, чтобы найти аналог любимого аромата

Договоритесь с продавцом на рынке, и он вам обязательно расскажет секреты ради продаж! / Фото: njkenpo.com

5. Перейти на бюджетные мисты для тела

Мисты для тела - дешево и замечательно. / Фото: irecommend.ru