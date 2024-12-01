Колонизация Латинской Америки: заглядывая в прошлое

После того, как португальский мореплаватель Христофор Колумб открыл Америку, по его стопам последовали многие другие открыватели. Кто бы мог подумать, смотря на нынешнюю Испанию, а тем более Португалию, что когда-то это были две мощные колониальные империи. Вся огромная Бразилия была португальской!







Испания создала на Латинском континенте испаноязычный мир.

В своих методах новоявленные хозяева этих земель не церемонились с коренным населением. А ведь многие столетия там жили отдельные племена и целые народы, развивающие свои институты власти, общественную структуру и культуру. Кто-то вел примитивный образ жизни, а кто-то успел достичь довольно высоких показателей в развитии. Но все это было сломано, уничтожено, сожжено и переделано на свой лад завоевателями.Наверняка, Вы не раз слышали о племени майя, особенно накануне анонсированного конца света в декабре 2012 года, который вычислили из календаря этого древнего народа. Столицей майя, их центральным местом расселения являлся полуостров Юкатан. Люди майя не были отсталыми, они вели постоянное земледельческое хозяйство, занимались ремеслами, торговлей, даже наукой и искусством. У них даже была своя письменность в иероглифическом виде. Для соседних племен – альмеков, сапотеков, тотонаков – государство майя было образцом и примером общественной организации.В Центральной Мексике пятнадцатого века проживали ацтеки, но до них эти территории населяли более давние цивилизации индианцев. Ацтекский народ достиг немалых успехов в сельском хозяйстве, строительной и торговой сферах. Не верьте, если Вас будут убеждать, что в Латинской Америке проживали глупые необразованные дикие народы. Тот, кто это скажет, скорее всего, может иметь португальский или испанский паспорт, оправдывая своих предков. Ведь это они были подлинными дикарями.Будучи знакомы с новейшими достижениями своего времени, в период, когда в Европе началась эпоха Возрождения, – огнем и мечом эти «цивилизованные европейцы» устанавливали свой порядок. Они убеждали свои правительства и многих людей в том, что аборигены – люди забитые, что это варвары, которых нужно уничтожать или порабощать. А ведь те же ацтеки оставили после себя столько памятников архитектуры и даже скульптуры. Именно они создали солнечный календарь. Их письменность была в зачаточном виде, и они постепенно переходили к общественному строю на основе разных классов.В районе Андских гор проживали народы кечуа и аймара, имеющие высокий уровень духовной культуры. На рубеже пятнадцатого-шестнадцатого веков их завоевали инки и образовали свое государство, столицей которого стал город Куско. Язык кечуа получил официальный статус в новообразованной стране.Племена индейцев зуньи, таньо, хости и керес, которых называли племенами пуэбло, обитали возле рек Колорадо и Рио-Гранде-дель-Норте. Были народности, например, гуарани, араваки и карибы, жившие в бассейне Амазонки и Ориноко. Множество различных племен населяли южноамериканский континент. Кому-то повезло больше, и им удалось укрыться или выжить, попав под власть более лояльных хозяев. А кого-то истребляли практически полностью, не оставив шанса на выживание.Это драма мирового масштаба до сих пор вызывает вопросы. Как же так, что же за такое лицемерие , когда люди выступали под прикрытием официальной католической церкви, а несли с собой не спасение, а смерть для местных жителей. Ведь мир сегодня мог бы выглядеть совсем иначе, еще более многогранным и разнообразным. Мы часто говорим о жертвах мировых войн, о погибших на европейском континенте. Но ведь люди, будь они разные по цвету кожи, разрезу глаз или еще по каким-то признакам, – по сути, все одинаковые, у всех есть ум, сердце и душа.Имя Христофора Колумба для европейцев стало синонимом прогресса, великих географических открытий. Но для коренных латиноамериканских жителей, наоборот, это имя является памятью обо всем том кошмаре, который испытали их предки после открытия их континента. Позже испано-португальское владычество сменилось англо-французским. Страны производили передел территории, руководствуясь древнеримским принципом: разделяй и властвуй. В начале девятнадцатого века Латинская Америка сбросит с себя 300-летние оковы колонии. Но даже до сих пор, через много столетий, урон, нанесенный первыми колонизаторами, ощутим и не забыт . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)