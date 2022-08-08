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Самые красивые дамбы из разных уголков планеты

Человек перегораживает реки уже несколько тысяч лет: первые дамбы появились на Ближнем Востоке, с маленьких стен, а сейчас высота самой выдающейся в мире дамбы — гидроэлектростанции «Цзиньпин-1» в Китае — составляет 305 м. Самая большая из российских — Саяно-Шушенская ГЭС на реке Енисей, 242 м.

Самые красивые дамбы из разных уголков планеты

На фото: Граница Бразилии и Парагвая

Дамбы необходимы для того, чтобы создавать крупнейшие хранилища пресной воды для питья и орошения земель, предотвращать наводнения и стихийные катастрофы в местах, где есть риск подтоплений, а также генерировать электричество. Так, мощности одной из крупнейших ГЭС — «Итайпу» на границе Бразилии и Парагвая — хватит для того, чтобы одновременно зажечь 120 млн лампочек.

По дамбам, на строительство которых подчас уходили годы, нередко прокладывают автомобильные дороги. А еще это одни из лучших видовых точек планеты. Так, знаменитая дамба Гувера в США ежегодно принимает до 9 млн туристов.

Они же сами и объекты съемок. В нашей подборке — самые красивые дамбы мира.

Самые красивые дамбы из разных уголков планеты

Россия

Самые красивые дамбы из разных уголков планеты

Невада, США

Самые красивые дамбы из разных уголков планеты

Австрия

Самые красивые дамбы из разных уголков планеты

Китай

Самые красивые дамбы из разных уголков планеты

Невада, США

Самые красивые дамбы из разных уголков планеты

Японские Альпы, Япония

Самые красивые дамбы из разных уголков планеты

Россия

Самые красивые дамбы из разных уголков планеты

Лесото, Южная Африка

Самые красивые дамбы из разных уголков планеты

Граница Бразилии и Парагвая

Самые красивые дамбы из разных уголков планеты

Грузия

Самые красивые дамбы из разных уголков планеты

Швейцария

Самые красивые дамбы из разных уголков планеты

Португалия

Самые красивые дамбы из разных уголков планеты

Таиланд

Самые красивые дамбы из разных уголков планеты

Северный Рейн-Вестфалия, Германия

Самые красивые дамбы из разных уголков планеты

Таиланд

Самые красивые дамбы из разных уголков планеты

Миссури, США

Самые красивые дамбы из разных уголков планеты

Португалия

Самые красивые дамбы из разных уголков планеты

Китай

Самые красивые дамбы из разных уголков планеты

Граница Швейцарии и Франции

Самые красивые дамбы из разных уголков планеты

Египет

Самые красивые дамбы из разных уголков планеты

Великобритания

Самые красивые дамбы из разных уголков планеты

Бразилия

Самые красивые дамбы из разных уголков планеты

Россия

Самые красивые дамбы из разных уголков планеты

Австрия

Самые красивые дамбы из разных уголков планеты

Швейцария

Самые красивые дамбы из разных уголков планеты

Грузия

Самые красивые дамбы из разных уголков планеты

Невада, США

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