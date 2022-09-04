11 фильмов, которые помогут сойти «за умного» в любой компании

Есть фильмы как фильмы, а есть такие, рассуждения о которых в любой компании позволяют произвести впечатление образованной и утончённой натуры. В этой подборке – 11 именно таких фильмов:
Старикам тут не место
Фильм братьев Коэн повествует об одном неудавшемся деле в сфере наркоторговли. Весь фильм – это одна большая игра в кошки-мышки по всему Югу Соединенных Штатов, и каждая сцена в нем буквально пропитана темами жадности, коррупции и злого рока, и все это на фоне вечной борьбы добра со злом.
В первую очередь постарайтесь упомянуть конечную сцену фильма – ту, где Томми Ли Джонс говорит о том, что он проснулся от сна, после чего фильм заканчивается. Поговорите о проблеме отцов и детей и страхе/ощущении беспомощности перед входом в новое и опасное тысячелетие. Ваши друзья будут поражены тем, насколько вы проницательны.
Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе
Фильм Оливера Стоуна, снятый в начале 90-х. Сразу за премьерой последовало множество горячих споров, поскольку сюжет фильма завязан на знаменитом убийстве американского президента Джона Ф. Кеннеди, и последующих попытках властей поскорее замять это дело.
Крайне увлекательная и местами совершенно неожиданная история – обязательно к просмотру.
Поговорить стоит о: том факте, что вместо того, чтобы рассматривать проблему всесторонне, в фильме раскрывается всего одна из возможных версий произошедшего. На какой стороне стоите вы, какой версии придерживаетесь, и почему?
Тонкая голубая линия
Фильм повествует о преступлении, которое, как часто бывает, пошло не по плану, и о том, как ни в чем не повинного человека посадили за решетку, обвинив его в совершении преступления, к которому он не имеет никакого отношения. Фильм стал, так сказать, новой вехой в жанре документального кино, поскольку здесь, вместо использования архивных видеозаписей, история воссоздавалась с помощью актерской игры.
Поговорить стоит о: тех тревожных минималистичных композициях Филиппа Гласса, которыми сопровождались сцены фильма. Пожалуй, Филипп Гласс является одним из лучших композиторов кино. Утонченность ваших вкусов заставит окружающих относится к вам с уважением.
Гражданин Кейн
Величайший фильм всех времен. Настоящий шедевр. Отсылки к этому фильму можно встретить и по сей день. Это кино о том, как власть может развращать людей – вплоть до полной неузнаваемости. Это кино о человеке, который поглотила жадность – настолько, что он позабыл о всем том, что действительно важно в этом мире.
Поговорить стоит о: глубине резкости и кадрировании. Режиссер фильма, Уэллс Орсон, знал, как обращаться с камерой.
Нью Йорк, Нью Йорк
Согласно мнению Роджера Эберта, знаменитого кинокритика, этот фильму нет равных среди всех прочих лет, снятых в 00-х годах. Это история под авторством сценариста Чарли Кауфмана, который в одном фильме попытался уместить всю жизнь как таковую.
Поговорить стоит о: чем говорит этот горящий дом? Символизирует ли он тщетность бытия и неотвратимость судьбы, и что все мы рождены лишь для того, чтобы умереть? Можем ли мы вообще управлять собственной судьбой?
Фицкарральдо
Фильм под авторством сценариста Вернера Херцега повествует о человеке, который пытается построить оперный театр посреди джунглей Амазонки. В процессе, команде строителей приходится перебросить целый пароход через гору. Настоящее противостояние Бога и Человека.
Поговорить стоит о: Бремени Мечты, документальном фильме Эррола Морриса (он же был режиссером Тонкой Голубой Линии), и еще одном документальном фильме под названием Мой Лучший Друг, который повествует о напряженных отношениях между режиссером Вернером Херцегом и ведущем актером Клаусом Кински.
Древо Жизни
Противоречивый фильм Терренса Малика поднимает вопрос смысла всего сущего. Фильм повествует о жизни мальчика со своими родителями, которые воплощают собой природу и изящество. Фильм заставляет зрителя задуматься о собственной жизни.
Поговорить стоит о: том, как сцена с динозавром отображает красоту единения с природой.
Мой ужин с Андре
Уникальная по своей сути кинолента является одним большим диалогом двух старых друзей. Они обсуждают искусство, поэзию, жизнь… Разговор имеет свойство принимать совершенно неожиданные повороты, приковывая к фильму все ваше внимание.
Поговорить стоит о том: как вы однажды смотрели фильм без всякого сюжета и даже без каких-либо кинематографических трюков. Для некоторых такой опыт может стать «неземным».
Малхолланд Драйв
Нуарная кинокартина от знаменитого Дэвида Линча. Фильм выходит за рамки привычного для нас образа повествования, здесь все переплетено и взаимосвязано: персонажи, идеи, воспоминания и кошмары.
Поговорить стоит о: том, как лесбийская эротика развивает сюжет в таком ключе, в каком патриархальный фильм с белыми мужчинами из среднего класса в главных ролях никогда не смог бы.
Быть Джоном Малковичем
Первый «голливудский» фильм Чарли Кауфмана. Фильм разворачивается вокруг вопроса о том, чтоб было бы, если бы мы могли переместиться в мозг другого человека, в данном случае – в мозг Джона Малковича.
Поговорить стоит о: возможности контролировать сознание другого человека. Будь то генетика или влияние среды, личность каждого из нас формируется исключительно путем постороннего вмешательства, так что, по сути, у всех в голове есть своего рода «порталы» — не такие, как в фильме, но все же они есть.
Адаптация.
Да, именно так – с точкой в названии. Это кино является наполовину автобиографией самого сценариста – вышеупомянутого Чарли Кауфмана, – который, испытывая серьезный творческий кризис в работе над киноадаптацией книги «Похититель Орхидей», решает включить в кинокартину себя самого.
Поговорить стоит о: о кинематографических приемах, использовавшихся в фильме, и о том, что в наши дни практически невозможно снять по-настоящему оригинальное кино. Также стоит обсудить тот факт, что в реальности у Чарли Кауфмана нет никакого брата-близнеца, в то время как в титрах указаны два сценариста: Дональд и Чарли Кауфманы.
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