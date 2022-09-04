11 фильмов, которые помогут сойти «за умного» в любой компании

Есть фильмы как фильмы, а есть такие, рассуждения о которых в любой компании позволяют произвести впечатление образованной и утончённой натуры. В этой подборке – 11 именно таких фильмов:



Старикам тут не место

Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе

Тонкая голубая линия

Гражданин Кейн

Нью Йорк, Нью Йорк

Фицкарральдо

Древо Жизни

Мой ужин с Андре

Малхолланд Драйв

Быть Джоном Малковичем

Адаптация.