8 эффектных способов, которые помогут украсить десерт как в ресторане

Домашние блюда зачастую получаются вкуснее и лучше, чем в ресторанах. Однако акцент на вкусе иногда заставляет жертвовать временем на украшение. Многим кажется, что украшать десерт как профессионалы — это сложно и трудоемко. Но зная несколько простых секретов можно убедиться, что на самом деле все легко выполнимо и доступно любому начинающему и опытному повару.
1. Шоколадный листик
Листик из шоколада сделать достаточно просто.
Даже готовя дома, хочется сделать блюдо оригинальным и неповторимым. С этим простым приемом, для которого понадобится только растопленный шоколад, нож и пергамент, это не займет много времени. Чтобы украсить десерт или торт листиками, нужно макнуть нож в растопленный шоколад, сделать мазок на пергаменте для выпекания, а потом обычным гребешком с двух сторон сделать прожилки. После этого пергамент нужно отправить в морозилку, чтобы шоколад застыл, а затем чистым ножом аккуратно снять полученное украшение.
Полезная информация от Novate.ru: Чтобы растопить шоколад, нужно миску или кастрюлю воды поставить на плиту кипятиться. После этого в тарелку меньшего диаметра ломаем небольшими кусочками шоколад, а потом ставим на «баню». После начала кипения воды огонь поддерживаем на минимуме. Постоянно помешивая, доводим шоколад до густого жидкого состояния.
2. Необычное украшение
Это не займет много времени, но эффектно украсит любое блюдо.
Берем разделочную доску, на нее дном вверх ставим глубокую тарелку. А поверх этой конструкции поливаем горячим шоколадом или жидким сладким соусом, имитируя эффект брызг. По уголкам доски можно сделать несколько кружочков из шоколада. Потом полученное украшение отправляем в морозилку, чтобы оно застыло и держало форму. Из кружочков шоколада, ставя их один на другой, можно образовать своеобразную подставку, а сверху установив шоколад с тарелки, сделать импровизированную вазу, в которую можно сложить конфеты или другие сладости.
Получается очень оригинально и красиво.
3. Десерт, который стоит попробовать
Метод украшения, который обязательно стоит попробовать.
В пластиковую бутылку засыпаем немного муки с помощью лейки. Потом такое же количество сахара и небольшое количество соды. Доливаем подсолнечное масло и два разбитых яйца. Закрываем крышечку и тщательно взбалтываем. Делаем вторую бутылку с такой же смесью, но только дополнительно засыпаем внутрь какао. Теперь на разогретую сковороду выливаем немного из одной бутылки, образуя маленький круг, потом внутрь него из другой бутылки и так поочередно, пока, растекаясь, жидкость не заполнит всю сковороду. Полученную смесь выпекаем в духовке при 180 градусах в течение получаса.
В итоге получается очень красивый и вкусный десерт.
4. Блестки всегда остаются в моде
Простое и запоминающееся украшение для торта. /Фото: cdn2.upsocl.com
Съедобным блеском для торта, который сверкает, можно удивить и привести в восторг не только детей, но и взрослых. Он смотрится эффектно на свету, а также красиво переливается в темноте. А главное, что при всех своих внешних достоинствах он абсолютно безопасен для здоровья.
5. Фруктовый торт
Фруктовый или ягодный торт или пирог всегда красиво выглядит в оформлении свежих ягодок. /Фото: thekitchenmccabe.com
Чтобы украсить торт или пирог с фруктовой или ягодной начинкой, не обязательно придумывать что-то необычное. Достаточно просто использовать взбитые сливки, а поверх них сделать много рядов разноцветных ягод. Они сделают десерт жизнерадостным и выразительным. А вот верхушку можно дополнить росточком свежей мяты.
6. Красивый узор и ничего лишнего
Дети точно придут в восторг от такого украшения. /Фото: cacarolagourmet.files.wordpress.com
Когда хочется сладкого и не изготавливать ничего особенного своими руками, можно пустить в ход уже готовые сладости из магазинов. Используйте конфетки M&M’s, чтобы покрыть свой торт или пирог узором, который сможет подсказать фантазия.
7. Здоровское оформление с минимумом усилий
Украшение в виде сот — не проблема.
Многие любят лопать пупырышки на упаковочном материале из полиэтилена. Однако он способен приносить пользу не только для успокоения нервов, но и для украшения десертов. Разложив материал на столе, сверху ножом нужно равномерно распределить горячий шоколад, а потом не сгибая отправить в морозильную камеру, чтобы шоколад застыл. После этого аккуратно отделяем пупырчатый материал, а в руках остается сладость в виде сот. С их помощью можно очень эффектно украсить боковые части торта или сделать полупрозрачную конструкцию для оформления любого десерта.
Выглядит по-настоящему эффектно, прямо как в ресторане.
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