8 эффектных способов, которые помогут украсить десерт как в ресторане

1. Шоколадный листик

Листик из шоколада сделать достаточно просто.

2. Необычное украшение

Это не займет много времени, но эффектно украсит любое блюдо.

Получается очень оригинально и красиво.

3. Десерт, который стоит попробовать

Метод украшения, который обязательно стоит попробовать.

В итоге получается очень красивый и вкусный десерт.

4. Блестки всегда остаются в моде

Простое и запоминающееся украшение для торта. /Фото: cdn2.upsocl.com

5. Фруктовый торт

Фруктовый или ягодный торт или пирог всегда красиво выглядит в оформлении свежих ягодок. /Фото: thekitchenmccabe.com

6. Красивый узор и ничего лишнего

Дети точно придут в восторг от такого украшения. /Фото: cacarolagourmet.files.wordpress.com

7. Здоровское оформление с минимумом усилий

Украшение в виде сот — не проблема.

Выглядит по-настоящему эффектно, прямо как в ресторане.