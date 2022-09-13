Оригинальные прически 60-х годов XX столетия

В 1960-х девушки всего мира мечтали быть похожими на Долли Партон, Бриджит Бардо или Присциллу Пресли, а потому делали невероятно высокие начёсы и укладывали просто умопомрачительные букли. Сегодня, разглядывая фотографии того времени, трудно представить себе, что это было модным. И всё же это всё было…







Высокие прически с начесом подходили далеко не всем







В 60-х главным в прическе был объем – чем больше, тем лучше!







В прошлом это было стильно и модно!







Объемные прически 60-х были одними из самых сложных в 20-м веке







Обычная повседневная укладка того времени







Для создания мега-объема использовались капроновые чулки и мочалки







Начес на короткие стрижки







В 60-х мода была не только на прически, но и на цвет волос







Озорные объемные завитушки







В моде были геометрические стрижки с удлинёнными прядями спереди







Объемный начес + локоны и стильная прическа готова!







Модные тройняшки







Фотография из школьного альбома, 1968 год







На создание сложной прически уходило немало времени







Длинные волосы начесывали на макушке и слегка завивали концы







Одна из популярных причесок 60-х годов







Безумный объем требовал огромного количества лака для волос







Чья прическа победит?







Начес до небес и кокетливые завитки







Вариант «бабетты» – начес и объем на макушке







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