15 креативных идей, которые помогут сделать функциональную прихожую даже в маленькой квартире.

1. Крючки вместо вешалок

Вешалка - это банально, а крючок - актуально.

2. Встроенный шкаф полузакрытого типа

Почти идеальный шкаф для прихожей.

3. Держатель для ключей

Держатель для ключей своими руками.

4. Превратить комод в одежный шкаф

Превратить комод в одежный шкаф.

5. Удобное место для сидения

В прихожей всегда должно быть место, чтобы присесть.

6. Преобразовать шкаф в открытый

Открытый шкаф - тренд сезона.

7. Повесить почтовый «ящик»

Ящик для писем и не только.

8. Крючки для детей

С заботой о детях.

9. Пространство для хранения верхней одежды

Для куртки всегда должно быть место в прихожей.

10. Пространство для каждого домочадца

У каждого должно быть личное пространство.

11. И даже в маленькой квартире стоит найти место для прихожей

Прихожая всегда уместна.

12. Корзины на открытых полках для хранения мелочей

Стильные плетенные корзины ля хранения.

13. Книжные полки Ikea для прихожей

Книжные полки Ikea для прихожей.

14. Прихожая под лестницей

Прихожую можно оборудовать и под лестницей.

15. Превратить прихожую в органайзер

Прихожая-органайзер.