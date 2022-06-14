История соков в СССР

В 1936 году нарком пищевой промышленности СССР Анастас Микоян и еще несколько специалистов наркомата отправились в США с тем, чтобы изучить достижения американских коллег и перенять опыт. Послов снабдили крупной суммой в валюте и европейскими костюмами взамен френчей. Два месяца Микоян с коллегами колесили по Соединенным Штатам, исследуя массовое производство котлет для «хамбургеров», вникая в тонкости приготовления сгущенного молока и соусов для салатов.







Анастас Иванович обратил внимание на привычку американцев пить апельсиновый сок по утрам. И воспылал желанием сделать сок подлинно народным продуктом для советских граждан. Чем и занялся по прибытии на родину.



Руководство курс на национальную «сокозацию» одобрило, но была одна проблема. Острый дефицит апельсинов. Африканские страны тогда еще не встали на социалистическую тропу, и обменять по бартеру апельсины на оружие и тракторы не представлялось возможным. Замену нашли быстро — помидоры. Помидоров было полно.







Разливать сок стали в знаменитые трехлитровые банки с неказистой этикеткой. Собственно, ради этих банок многие сок и покупали — для домашнего консервирования. Между тем по нынешним меркам это был напиток весьма высокого качества.

Сок производили только путем прямого отжима, никаких концентратов и химических добавок.Ассортимент расширился в начале 60-х. В стране появилось много новых фруктоперерабатывающих заводов, и к середине 70-х по ГОСТу выпускали уже вишневый, виноградный, клюквенный, яблочный, гранатовый, грушевый, сливовый и даже черешневый соки. Появилась и новая тара — бутылки по 0,7 литра.Можно было выпить и один стаканчик. Для этого следовало зайти в павильон «Соки-воды» или в специальный отдел в гастрономе. А во время московской Олимпиады граждане познакомились с удобной упаковкой объемом 200 граммов . В Финляндии закупили огромное количество тетрапаковских пакетов с трубочкой.Выстроенная соковая индустрия рухнула с распадом Союза. Поскольку садоводство было развито в основном в Молдавии и Украине, Россия осталась практически без сырьевой базы. Да и краснодарские сады оказались запущенны. Заводы лишились средств производства и закрылись. Так страна превратилась в рынок сбыта, и на отечественные прилавки хлынули дешевые импортные соки, разведенные из порошков.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)