Как правильно выбрать сорт клубники

С приходом весны дачники всецело погружаются в работу на участке, изо всех сил стараясь привести его в порядок к грядущему сезону. Однако большую часть времени, сил и нервов отнимает выбор нового посадочного материала.







Исключением не стала и клубника – та самая головная боль, требующая особого внимания.

1. Что важно учитывать при выборе сортов клубники

2. Одни из самых сладких сортов для южного региона

3. Одни из самых сладких сортов для средней полосы и Подмосковья

4. Одни из самых сладких сортов для Ленинградской области

5. Одни из самых сладких сортов для Сибири и Урала

6. Одни из самых сладких ремонтантных сортов

Рассказываем, как выбрать сладкий, урожайный, а главное неприхотливый в уходе сорт, исходя из регионов страны.Чтобы получить желаемый результат, важно учитывать несколько важных факторов.При выборе новых сортов клубники важно обратить внимание на ряд некоторых факторов.• Во-первых, нужно учесть местный климат, поскольку в зависимости от регионов страны – влажность и уровень солнечного света будет разным, что всенепременно скажется на росте растения и урожайности.• Во-вторых, не стоит забывать и про состав почвы, поскольку некоторые типы земли способны провоцировать гниль, а также болезни ягод. Следовательно, необходимо выбрать тот сорт, который идеально пойдёт для почвы на вашем участке.• В-третьих, нужно подбирать правильный сорт, максимально устойчивый как к различного рода болезням, так и к перепадам температуры.• В-четвёртых, также необходимо учитывать размер как куста, так и самих ягод. Лучше всего отдать предпочтение тем сортам, у которых зрелые плоды достигают сорока-пятидесяти грамм. Такой вид считается одним из самых лучших в плане плодоношения, поскольку с одного куста за раз можно снять больше одного килограмма ягод.Выбирая сорт клубники, ориентируйтесь не только на свой вкус, а и на климатические условия, состав почвы и другие немаловажные факторы.• В-пятых, важно подобрать правильную подкорму, удобрения и уход (полив, рыхление, подвязывание и так далее).• В-шестых, обратите внимание на аромат и вкусовые качества. Лучше всего выбирать тот сорт, который источает тонкий или наоборот ярко выраженный запах. Что же касается вкусовых качеств, то здесь всё зависит от личных предпочтений. Могут быть как сладкие, так и кислые, кисло-сладкие, и даже пикантные сорта.• В-седьмых, учитывайте товарный вид. Мякоть должна быть максимально плотной, чтобы при транспортировке или хранении не превращалась в «кашу», теряя не только вид, а и сочность и аромат.Сорт клубники квики.При выборе самых сладких урожайных сортов клубники для южного региона, важно обратить внимание на виды, специально предназначенные для жаркой и сухой погоды.• Например, Early bud, известен тем, что даёт невероятно сладкие плоды с приятным послевкусием. Этот вид считается высокопродуктивным и достаточно легко переносит не только высокие температуры, а и в меру засушливую почву.• Также стоит обратить внимание на сорт квики, известный своими особо сладкими плодами с уникальным и неповторимым послевкусием. Этот вид относится к весьма урожайным сортам, поскольку плодоносит несколько раз за сезон. Помимо всего этого квики устойчив к различного рода болезням, хорошо держит форму плодов (как в холодную, так и жаркую погоду), обладает ярко-красной окраской, плотной мякотью и довольно-таки прочной мелкозернистой кожицей.Сорт клубники мармелада.• Не менее эффективным и вкусным сортом считается – мармелада. Он обладает сладким вкусом и тонким приятным послевкусием. Плоды весят примерно от сорока до пятидесяти граммов, имеют ярко-красный цвет, плотную сочную мякоть, едва уловимый аромат. Сорт может похвастаться длительной высокой урожайностью и хорошей устойчивостью к различного рода заболеваниям. Растение требует тщательного регулярного полива, поскольку плохо переносит засуху. При надлежащем уходе, квики может дать второй урожай в первые месяц осени.• Что же касается сорта азия, то он может похвастаться своими ярко-красными плодами весом до пятидесяти грамм. Вид обладает сладким вкусом с приятным земляничным послевкусием и ярко выраженным ягодным ароматом. Сорт с переменным успехом переносит засуху, поэтому лучше всего её не допускать, также растение нуждается в опылении и надлежащем уходе (подкормке, удобрении и т.д.), поскольку проблематично переносит болезни.Сорт клубники полька.Выбирая сорта клубники для Подмосковья и средней полосы, важно учесть ряд факторов.• Во-первых, обратите внимание на то, устойчив ли сорт к серой гнили, которая является проблемой номер один для клубники в этих регионах.• Во-вторых, уточните все детали, насколько хорошо выбранные вами сорта переносят холод.• В-третьих, необходимо остановиться на выборе среднеранних сортов, которые дают хорошую урожайность.• К наиболее популярным сортам относятся: полька, альбион, красная перчатка, сладкая симфония – все они могут похвастаться сладким вкусом с приятным послевкусием, а также высоким содержанием сахара.Ещё один очень вкусный сорт клубники — марисоль.• Также стоит обратить внимание и на сорт марисоль, который обладает уникальным сладким вкусом с карамельным послевкусием. Плоды весят около сорока грамм и могут похвастаться красивым красным цветом и плотной мякотью. Растение устойчиво к грибкам, а также может похвастаться отличным плодоношением и хорошей урожайностью.• Ещё один сорт, который стоит взять на заметку – гигантский деликатес. Крупные сочные ягоды с плотной мякотью весом до грамм, обладают сладким вкусом с конфетным послевкусием. Растение обладает хорошей адаптацией к плохим погодным условиям, а также достаточно неплохо переносит некоторые виды болезней.• Сорт эльсанта может похвастаться красными плодами весом до пятидесяти грамм, плотной мякотью и в меру сладким вкусом. Растение прихотливо в уходе, с трудом переносит засуху, поэтому предпочитает капельный полив.Обратите внимание на сорт клубники холидей.Выбирая сорта клубники для Ленинградской области, учитывайте некоторые факторы.• Например, обратите внимание на те виды, максимально устойчивые к серой гнили, из-за которой клубничные кусты очень часто болеют в этом регионе.• Также необходимо выбирать сорта, хорошо устойчивые и адаптированные к резким погодным перепадам.• Не стоит забывать и про урожайность. Лучше всего выбирать те сорта, которые начинают плодоносить рано, давая хороший урожай за короткий вегетационный период.• Присмотритесь к сорту холидей. Он обладает сладким, десертным вкусом и нежным приятным послевкусием. Плоды весом до сорока грамм могут похвастаться не только равномерным красным цветом, а и плотной мякотью, что немаловажно для хранения и транспортировки. Растение хорошо переносит перепады температуры и весьма неприхотливо в уходе.сорт клубники мальвина — сочный и сладкий.• А вот сорт мальвина, порадует вас достаточно крупными плодами весом до восьмидесяти грамм. Ягоды обладают как малиновым, так и тёмно-вишнёвым цветом. Мякоть довольно-таки плотная, отлично сохраняет форму, легко переносит транспортировку и длительное хранение.• Вима ксима – ещё один сорт, который прекрасно подходит для Ленинградской области. Ягоды обладают ярко выраженным сладким вкусом и насыщенным клубничным ароматом. Весят плоды в среднем о сорока до восьмидесяти грамм, имеют плотную мякоть и могут похвастаться тёмно-красным цветом. Растение относительно нейтрально устойчиво к засушливому периоду, средне переносит некоторые заболевания, но при этом достаточно хорошо адаптировано различного рода вредителям.Сорт клубники чёрный лебедь подходит для Урала и Сибири.При выборе сортов клубники для суровых регионов важно учитывать устойчивость растений не только к болезням, а и холодостойкость. Также стоит обратить внимание на сорта с высокой урожайностью и короткий вегетационный период.• Чёрный лебедь идеально подойдёт как для Урала, так и для Сибири. Плоды тёмно-вишнёвого цвета весом до ста грамм, могут похвастаться сладким вкусом с лёгким вишнёвым послевкусием. Ягоды выделяются интересной формой и плотной сочной мякотью. Они легко переносят хранение и транспортнику. Этот сорт зимостойкий и при хорошем снежном покрове с лёгкостью выстоит даже в минус двадцать.Крупная, сладкая и ароматная — сорт клубники фестивальная.• Что же касается сорта Настёна сластёна – то он может похвастаться сладким вкусом с ананасовым послевкусием. Плоды светло-красного цвета весом до тридцати грамм обладают платной мякотью с мелко-зернистой кожицей. Растение нуждается в солнечном свете, плохо переносит сквозняки и чрезмерно влажную почву, но при этом отлично выстаивает даже в минус двадцать пять-тридцать пять градусов.• Сорт фестивальная – также может похвастаться не только достаточно крупными плодами весом до пятидесяти грамм, а приятным сладким вкусом с лёгкой кислинкой в послевкусии. Растение нуждается в обильном регулярном поливе, поскольку ему трудно даются засушливые периоды, при этом, важно не переувлажнить почву. Кусты имеют среднюю устойчивость к различного рода болезням, но при этом хорошо переносят сильные морозы, вплоть до минус тридцати пяти.Сорт клубники Елизавета 2 — не только сладкая, но и плодоносная.Выбирая ремонтантные сорта клубники, в первую очередь обратите внимание на то, что растение было устойчиво к различного рода болезням, в том числе к серой гнили и корневой гнили, а также к вредителям, включая паутинных клещей, тлю. Во вторую очередь, обратите внимание на урожайность. Она должна быть максимально высокой, даже если сбор всего два раза за сезон.Клубника русский размер — зимостойкая, ароматная и очень вкусная.К самым популярным сортам относится6 мурано, русский размер, королева Елизавета 2. Как правило, все эти сорта обладают плодами весом до пятидесяти грамм, с плотной сочной мякотью и сладким вкусом, дополненным приятным послевкусием и ярким насыщенным клубничным ароматом. Растения могут похвастаться хорошей зимостойкостью, устойчивостью к вредителям, заболеваниям, жаркой погоде и засухе.