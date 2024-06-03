10 лучших фильмов про рыцарей

Просмотр исторических фильмов – эффективный способ отвлечься от повседневных проблем и прекрасно провести время. Персонажами таких картин становятся как реально существовавшие, так и вымышленные герои: короли, знать, пираты, воины. Неизменной популярностью пользуется кино про рыцарей. Такие фильмы не только приглашают зрителей наблюдать за увлекательными приключениями храбрецов, но и позволяют больше узнать о жизни в Средневековье.
Плоть + кровь (1985)
1501 год. Вся Европа охвачена кровопролитными войнами. В городах свирепствует чума. Отряд солдат удачи, руководимый бывшим наемником Мартином, захватывает в заложники невесту сына барона Арнольфини, когда-то предавшего Мартина.
Отряд укрывается в заброшенном после эпидемии чумы замке и вступает в неравную битву с армией барона.
Царство небесное (2005)
Юный оружейник Бэлиан вынужден бежать со своей родины. Он присоединяется к отряду крестоносцев, которым руководит его отец. Но, в одной из битв, отец получает тяжелую рану и перед смертью присваивает своему сыну сан рыцаря, и тот клянется в верности королю Иерусалима.
Робин Гуд (2010)
История лучника армии Ричарда Львиное Сердце, который борется против нормандских захватчиков и становится легендарным героем, известным под именем Робин Гуд.
История рыцаря (2001)
Он не подчинялся ни одному правилу, ибо был создан для того, чтобы их нарушать. После гибели своего господина слуга Уильям решается на отчаянную авантюру. Юноше удается изменить свою родословную и, присвоив себе доспехи и оружие ушедшего хозяина, предстать перед публикой молодым и родовитым рыцарем Ульрихом фон Лихтенштейном.
Теперь в новом качестве ему предстоит доказывать свое благородное происхождение на рыцарских турнирах копьем и мечом. Отвага и решимость сэра Уильяма закалилась в бесчисленных схватках. Но в качестве последнего испытания пылкому сердцу великого самозванца послана страстная любовь, которой под силу выбить из седла самого неустрашимого воина…
Король Артур (2004)
Фильм повествует нам о событиях Раннего Средневековья, историю вождя британцев, короля Артура и его доблестных рыцарях круглого стола. Артур и его преданные друзья с нетерпением ждут возвращения на родные земли. Но Рим поручает им важное задание: доставить любимого ученика Папы Римского в Рим. Рыцари отправляются в далекий путь, где их ожидает множество приключений и долгожданная свобода. Но перед этим они должны победить войско саксов. В ходе битвы будет много потерь, но будет и любовь…
Жанна Д’Арк (1999)
Реалистичная и пугающая обстановка батальных сцен, потрясающая глубина визуальных образов и волнующая музыка переносят зрителя на пятьсот лет назад, туда, где звуки молитв заглушаются звоном мечей и где беспросветные ночи озаряются пламенем костров, пожирающих невинных жертв.
Железный рыцарь (2010)
В 13-ом веке взбунтовавшиеся английские бароны заставили короля Иоанна подписать документ, который устанавливал право и свободу обычных людей, и назывался он Великой хартией вольностей. Но сам король не хотел выполнять эти законы, он собирает наемническую армию на побережье Англии и хочет вернуть прежнее тираническое управление. На пути он сталкивается с группой отважных рыцарей Тамплиеров, которые обороняют Рочестерский замок.
Лев зимой (2003)
1183 год. Во время Рождественских празднеств стареющий король Англии Генрих II должен назвать имя наследника. На это событие прибывают жена короля Элеанора Аквитанская, которая провела десять лет в тюрьме за участие в заговоре против монарха, любовница короля — тщеславная принцесса Алэ, ее брат, король Франции Филипп II Август и трое сыновей Генриха II: Ричард Львиное Сердце, Джеффри и Джон. Все члены семьи люто ненавидят друг друга. Их объединяет лишь одно — непомерная жажда власти и готовность пойти на любое предательство ради нее.
Первый рыцарь (1995)
Ланселот, воин без страха и упрека, прибыл в золотой замок Камелот, чтобы служить великому королю Артуру. Им предстоят грозные сражения, доблесть и слава.
Но в Камелоте он находит женщину, без которой не может жить, но которой не в силах обладать — прекрасную Гуиневеру Лионесскую. Она — возлюбленная короля Артура, который защищает ее маленькое королевство от войск черного рыцаря Малаганта.
И Первый Рыцарь Ланселот должен сделать выбор — служить своему королю, или предать его во имя любимой…
Александр Невский (1938)
На западные рубежи Руси наступают войска Тевтонского Ордена. Они захватывают Псков, мучают и убивают местных жителей. Рыцари заранее делят ещё не завоеванные русские земли, присваивая себе титулы князей и надеясь на поддержку Папы Римского. Новгородский люд на вече решает собирать дружину и звать на командование ей опытного полководца князя Александра, прозванного Невским. Двое богатырей — Гаврила Алексич и Васька Буслаев (реальные личности) — сватаются к одной девице, и она решает, что выберет того, кто лучше покажет себя в битве.
Войска сходятся к берегам замёрзшего Чудского озера. Перед боем один дружинник рассказывает князю басню о лисице, застрявшей в развилке дерева, куда её заманил заяц. Александр поступает похожим образом: строит свои войска клещами, в то время как «кабан» тевтонцев наступает прямо по центру. Русичи окружают врага, зажимают в «тиски» и разбивают его. Бросившиеся в бегство немцы тонут, проламывая тяжелыми доспехами лёд. Предводители агрессоров попадают в плен…
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