Зачем класть два шарика фольги для запекания в стиральную машину

Порой мы не имеем представления о том, как ещё можно использовать вещи, которые всегда есть под рукой. Мы ищем сложные решения, покупаем какие-то дорогие средства, а, оказывается, нужно было всего-то протянуть руку!

Пищевая фольга — одно из таких чудо-средств. Помимо своего прямого, кулинарного, назначения она может помочь в очень многих ситуациях. Многие хозяйки используют её, как упаковочный и термозащитный материал, кто-то застилает ею плиту, облегчая последующую уборку. Но это — далеко не всё, что она может!







Любители серебряных украшений знают, что со временем этот металл темнеет и теряет свой внешний вид. Для удаления патины в ход идут специальные составы, которые требуют утомительной полировки. Но, если под рукой есть фольга, процесс не потребует ни времени, ни усилий! Положите серебряные изделия в миску и туда же положите небольшой кусочек фольги. После этого в стакан с горячей водой добавьте чайную ложку соды.







Тщательно перемешайте раствор и дайте пене осесть. После этого вылейте раствор в миску.







Через 15 минут серебряные изделия вновь будут сверкать, как новые!







Ещё одно малоизвестное свойство фольги — это способность освобождать ткани от статического электричества. Очень много одежды пылится в шкафах, лишь потому, что из-за статического электричества её не комфортно носить.

Конечно, можно постоянно пользоваться антистатиками, но они имеют свойство заканчиваться в неподходящий момент, да и стоят денег. На самом деле проблема решается довольно просто с помощью… пары шариков из фольги.В следующий раз, когда будете стирать вещь, которая сильно электризуется, закиньте шарики из фольги прямо в барабан стиральной машины. Шарики никак не повредят ткани, но избавиться от избыточного количества статического электричества помогут!Подробнее о малоизвестных свойствах фольги — в видео ниже.