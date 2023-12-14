7 государств, жители которых сильнее всего страдают от киберпреступников

Киберпреступность растет.
Специалисты в области кибернетической защиты составили рейтинг стран, более всего страдающих от киберпреступности. Специалисты отметили, что в последние годы эта проблема приобрела мировые масштабы. Ущерб от деятельности сетевых преступников действительно колоссален.
1. Китай
В Китае хакеров наказывают огромными сроками.
Больше всего преступлений было зарегистрировано в Китае. Там от действий хакеров пострадало более 353 млн человек. В совокупности они потеряли более 66 млрд долларов США.
2. Индия
Жертвой злоумышленников в сети может стать любой пользователь.
На втором месте печального рейтинга оказалась Индия. Там с хакерами столкнулось не менее 186 млн человек только за 2017 год. Они потеряли 18.5 млрд долларов своего состояния.
3. США
В США в отношении хакеров едва ли не истерия.
На третьей позиции оказались Соединенные Штаты Америки. Страна не сильно отстает от Индии, здесь жертвами киберпреступников стали 143 млн человек. Для лучшего понимания вопроса стоит добавить, что в случае с США – это более половины взрослого населения государства. Они потеряли 19.5 млрд долларов.
4. Бразилия
Власти предпринимают все более жесткие меры.
В солнечной Бразилии жертвами преступников в сети стали 62.2 млн пользователей. В результате хакерских атак люди потеряли свыше 22.5 млрд долларов. Как и в США, основная масса преступлений была осуществлена при помощи компьютерных вирусов.
5. Индонезия
Число преступлений по всему миру растет стремительно.
Мало удивительного в том, что такой "информационный тигр" как Индонезия оказался в числе скорбных лидеров этого рейтинга. За 2017 год здесь жертвами хакеров стали 59.2 млн пользователей, которые потеряли 3.2 млрд долларов.
6. Мексика
Наибольшей популярностью пользуются вирусы-вымогатели.
Невероятно, но факт. Вошла в число лидеров по уровню киберпреступности и эта страна. За последний год здесь обворовали 33.2 млн человек. У них было украдено более 2.6 млрд долларов. Опять при помощи вирусов.
7. Германия
В Германии число преступлений с хищением данных ужасает.
Закрывает семерку антилидеров Германия. От атак хакеров здесь пострадало по меньшей мере 23.4 млн пользователей сети. Они в сумме потеряли 2.6 млрд долларов. Особую популярность в этой стране имеют программы-вымогатели.
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