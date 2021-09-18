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Уитни Хьюстон и Джордж Майкл: Неотразимый дуэт, покоряющий силой и чувственностью


Уитни Хьюстон и Джордж Майкл.

Уитни Хьюстон и Джордж Майкл.

Уитни Хьюстон можно по праву назвать одной из величайших певиц XX века. Суммарный тираж её альбомов превышает 170 млн копий. Она попала в Книгу рекордов Гиннеса как певица с самым большим количеством титулов и наград. А её дуэт с Джорджем Майклом неотразим – он покоряет своей силой и чувственностью.


Теперь они оба на небесах. Талантливые, одарённые, они могли бы так много ещё сделать…

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Уитни Хьюстон и Джордж Майкл: Неотразимый дуэт, покоряющий силой и чувственностью

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Уитни Хьюстон и Джордж Майкл: Неотразимый дуэт, покоряющий силой и чувственностьюПодписаться на мой Instagram
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