Уитни Хьюстон и Джордж Майкл: Неотразимый дуэт, покоряющий силой и чувственностью

Уитни Хьюстон и Джордж Майкл.
Уитни Хьюстон можно по праву назвать одной из величайших певиц XX века. Суммарный тираж её альбомов превышает 170 млн копий. Она попала в Книгу рекордов Гиннеса как певица с самым большим количеством титулов и наград. А её дуэт с Джорджем Майклом неотразим – он покоряет своей силой и чувственностью.
Теперь они оба на небесах. Талантливые, одарённые, они могли бы так много ещё сделать…
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