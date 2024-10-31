Есть ли секс после смерти? Истории людей, которые утверждают, что делали «это» с призраком

Современные психологи давно доказали, что отсутствие регулярных половых контактов, скажем там, не очень хорошо сказывается на расположении духа, настроении и самочувствии большинства жителей нашей планеты. Впрочем, если верить историям некоторых людей, от нехватки плотской любви иногда страдают не только живые, но и некоторые потусторонние личности.
Уж неизвестно, что это – попытка привлечь к себе внимание, шутки сознания, измучанного продолжительным воздержанием, или проказы обитателей потустороннего мира, однако, герои нашей сегодняшней статьи свято уверенны, что у них был самый настоящий секс с призраками, демонами и даже космическими пришельцами. Ну что, дорогие читатели, давайте узнаем, на что похож интим с обитателями того света.
Мелисса Маккарти и ее любвеобильные призраки
Кажется, у Охотников за приведениями сейчас случится разрыв шаблона, ведь симпатичная блондинка по имени Мелисса Маккарти на все 100% уверена, что ни один мужчина из плоти и крови никогда не дотянет до нескольких ее потусторонних любовников. Девушка оказалась настолько впечатлена похождениями любвеобильных призраков, которых она, по ее словам, ощущает вполне физически, что даже позволила съемочной группе одного популярного шоу зафиксировать свои любовные утехи на пленку.
Свой первый незабываемый секс с гостем из могилы Мелисса описывает следующим образом: «Я почувствовала, как кто-то невидимый начал хватать меня за руки, а потом толкнул на кровать… я чувствовала каждое его движение, и, хотя это и был бесплотный дух, это ничем не отличалось от обычного секса с живым мужчиной, только намного лучше». Впрочем, операторов, которые решили запечатлеть загадочного любовника Мелиссы на видео, явно ждало разочарование, ведь всем, что удалось задокументировать съемочной группе, были наигранно громкие стоны девушки, которая тяжело дышала и извивалась на постели в гордом одиночестве.
Стриптизерша, которую Иисус спас от призрака-лесбиянки
Далеко не все девушки бывают рады гостям с того света в своей постели. В отличие от прошлой героини нашей статьи, стриптизерша по имени Контесса Эммануэль Адамс не только нашла в себе силы отказать непрошеной визитерше, но и кардинально переосмыслила свою жизнь и ударилась в религию, утверждая, что только Иисус смог спасти ее от посягательств призрака-лесбиянки. Адамс, которая утверждает, что ее долгое время преследовала и сексуально домогалась некая потусторонняя девушка, завязала с карьерой в «грязных танцах» и сейчас возглавляет группу поддержки для людей, изнасилованных демонами и призраками, в социальной сети Facebook. Бывшая стриптизерша не только ведет блог, где рассказывает о способах борьбы с похотливыми демонами и о том, что все гомосексуалисты одержимы злыми духами, но и самолично проводит обряды экзорцизма за умеренную плату.
Свингеры с того света
Временами потусторонние твари домогаются не только одиноких женщин и девушек, но и целых семейных пар. К примеру, супругам по имени Джек и Джейн Смарл в 1991 году пришлось обращаться за помощью к знаменитым «исследователям паранормальных явлений» Эду и Лоррейн Уоррен, чтобы избавиться от парочки похотливых демонов, которые решили делить с Джеком и Джейн их супружеское ложе. Если Джейн преследовал некий демон мужского пола, который для разнообразия представал перед ней, то в обличии человека, то в обличии некой чешуйчатой рептилии, то ее мужу пришлось терпеть посягательства и насилие от существа женского пола, которое он называл суккубом. Кстати говоря, история потусторонних свингеров стала настолько популярной, что по ее мотивам даже сняли средненький такой фильмец ужасов.
Двадцать мертвых любовников Аметист Реалм
А вот британке по имени Аметист Реалм, которая называет себя медиумом и специалистом по потусторонним явлениям, одного призрачного любовника явно оказалась мало. Женщина поведала журналистам, что после того, как ее бывший бойфренд узнал о том, что его благоверная целых три года регулярно изменяла ему с призраком, и бросил ее, Аметист окончательно пошла в разнос. Медиум уверяет, что на сегодняшний день она ведет довольно активную половую жизнь, и у нее насчитывается целых двадцать (двадцать, Карл, двадцать!) призрачных любовников.
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