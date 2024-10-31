Есть ли секс после смерти? Истории людей, которые утверждают, что делали «это» с призраком

Современные психологи давно доказали, что отсутствие регулярных половых контактов, скажем там, не очень хорошо сказывается на расположении духа, настроении и самочувствии большинства жителей нашей планеты. Впрочем, если верить историям некоторых людей, от нехватки плотской любви иногда страдают не только живые, но и некоторые потусторонние личности.

Мелисса Маккарти и ее любвеобильные призраки

Стриптизерша, которую Иисус спас от призрака-лесбиянки

Свингеры с того света

Двадцать мертвых любовников Аметист Реалм